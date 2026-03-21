Kelheim mindestens über Nacht auf Platz 1, "Viel zu wenig" vom ASCK

Matthias Reichl, Trainer FC-DJK Simbach: "Wir waren heute zu mutlos, um hier bestehen zu können. Dadurch hatten wir auch kein Spielglück und dann kommt so ein Ergebnis raus. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, um die Dinge zu verbessern und dann wollen und müssen wir im Derby gegen Pfarrkirchen ein anderes Gesicht zeigen."

Kevin Grobauer, Spielertrainer ASCK Simbach: "Das war heute enttäuschend! Nach einer wirklich guten Vorbereitung jetzt in einem Derby gegen den Abstieg in Pfarrkirchen mit so wenig Körpersprache aufzutreten, tut einfach weh. Das war von jedem zu wenig heute. Am Ende haben wir heute verdient verloren, so ehrlich muss man sein. Nach dem schönen 1:0-Gegentreffer waren wir dann komplett von der Rolle und kassierten das Zweite. Offensiv haben wir heute keine einzige Chance gehabt. Es ist einfach viel zu wenig, vor allem wenn es gegen den Abstieg geht.."

Markus Biersack, Spielertrainer SV Sallach: "Ein gerechtes Unentschieden. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, wir hatten die klarere Chance, als wir die Kugel aus zwei Metern nicht über die Linie gebracht haben. Die zweite Hälfte war Neufraunhofen überlegen, hatten mehr Ballbesitz, kamen jedoch auch kaum gefährliche Chancen, weil wir stark dagegengehalten haben. Im Grunde ein gerechtfertigtes 0:0, mit dem wir zufrieden sind. "

Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Für uns am Ende eine unglückliche Niederlage. Aus unserer Sicht war die erste Halbzeit total ausgeglichen, jedes Team hatte eine gute Phase, doch wirkliche Torchancen gabs nicht. Im zweiten Durchgang starteten wir sehr gut und mutig und haben Kelheim nicht ins Spiel kommen lassen. Leider gingen wir dann durch einen abgefälschten Freistoß in Rückstand - und ich traue mich behaupten, dass ohne diesen Treffer der ATSV heute kein Tor geschossen hätte. Wir hatten nach dem Gegentreffer drei gute Chancen, die wir aber alle nicht nutzen konnten. Hinten waren wir logischerweise dann etwas offen und so kassierten wir kurz vor Schluss noch das 2:0 nach einem Konter. Die Niederlage war heute nicht nötig, aber wir akzeptieren diese, denn wer zwei Tore schießt, hat halt recht. Ich bin heute ein bisschen enttäuscht, weil die Niederlage heute nicht sein müssen hätte. Aber nächste Woche gehts weiter, wir haben noch zehn Spiele, werden da noch einige Zähler holen und am Ende einen guten Tabellenplatz belegen."

Christian Gottschalk, sportlicher Leiter ATSV Kelheim: "Ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Im ersten Durchgang starteten wir etwas aktiver, dann hatte Langquaid gute 20 Minuten und die letzten 10 Minuten hingen wieder eher auf unsere Seite. Beim 1:0-Führungstreffer hatten wir etwas Glück, ein abgefälschter, aber harmloser Freistoß rutscht den Keeper durch. Im weiteren Verlauf war das Spiel etwas zerfahren, unsere Konter konnten wir nicht entschlossen genug zu Ende spielen. So kamen wir erst in der 90. Minute zum 2:0-Treffer. Am Ende gibts keinen Schönheitspreis für das Spiel, aber drei Punkte für uns, somit sind wir zufrieden."