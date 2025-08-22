Kelheim erwartet "Angstgegner" - Sallach fordert Türk Gücü

Auf den ATSV Kelheim wartet am siebten Spieltag der Bezirksliga West nur auf den ersten Blick eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Denn in den letzten vier Vergleichen mit den Rottalern konnte der Spitzenreiter lediglich ein mageres Pünktchen einfahren. Dennoch ist die Schmid-Elf natürlich klarer Favorit. Das gilt auch für die Verfolger aus Aiglsbach (beim ASCK Simbach), Schierling (in Geisenhausen) und Ergolding (gegen Schlusslicht Walkertshofen), die es mit den drei Hinterbänklern der Tabelle zu tun bekommen. Vor einem kniffligen Match steht der Rangzweite Türk Gücü Straubing, der beim gefährlichen Aufsteiger SV Sallach antreten muss.

Heute, 18:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling TSV Langquaid Langquaid 18:00 PUSH

Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Für die Leistung gegen Schierling kann man der gesamten Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen. Einsatz, Fokus und Spielweise waren sehr konzentriert, der Wille jederzeit klar erkennbar. Nun wartet mit Langquaid die nächste Spitzenmannschaft, die zudem über starke Einzelspieler verfügt. Unser Ziel ist es, wieder genauso überzeugend und mannschaftlich geschlossen aufzutreten, eigene Chancen zu erarbeiten und uns aktiv ins Spiel einzubringen." Personal: Johannes Wittenzellner, Samuel Atto, Manuel Ziegler, Elias Zeitler und Denis Chirinciuc sind verletzt. Dominik Czech und Samed Arguc befinden sich im Urlaub. Fraglich ist noch der Einsatz von Keeper Tim Niedermeier.





Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Wir haben zuletzt gegen Falkenberg eine sehr gute Leistung gezeigt. Natürlich hoffe ich, dass wir auch in Plattling nicht ohne Punkte die Heimreise antreten werden. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe gegen eine Mannschaft, die zuletzt mit zwei zu-Null-Siegen gezeigt hat, wozu sie in der Lage ist." Personal: Die Lage beim TSV entspannt sich wieder etwas, da die Urlauber Korbinian Köppel, David Meissner, Luka Vukovic und Markus Weiherer wieder zurückkommen. Ansonsten gibt es personell keine Veränderungen.





Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach einer reifen Leistung in Geisenhausen steht nun mit Walkertshofen die wohl undankbarste Aufgabe vor der Tür. Wir können alle die aktuelle Tabelle lesen, aber Walkertshofen hat eine erfahrene Truppe, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Sie haben diese Saison schon ein paar Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Das wünscht man keinem und das kann in der Bezirksliga keine Mannschaft einfach so wegstecken. Wir werden sehen, wer bei Walkertshofen letztendlich auflaufen kann. Daher sollten wir uns umso mehr auf uns selbst fokussieren und unser Ding einfach weiter durchziehen. Wir spielen bereits Freitag Abend bei bestem Fußballwetter und hoffen natürlich auf viele Zuschauer." Personal: Beim FCE sind keine großen Veränderungen zu erwarten. Jeremy Okkert hat Knieprobleme und wird wohl erst einmal aussetzen müssen. Dafür rückt Peter Bauer in den Kader.





Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Eine gute Trainingswoche möchten wir mit einer ebenso guten Leistung in Ergolding abrunden. In den letzten zwei Jahren waren es immer enge und intensive Partien gegeneinander. Natürlich ist klar, dass wir in der Außenseiterrolle sind, vor allem da Ergolding zuletzt drei Siege in Folge einfahren konnte. Wir haben auch unsere Qualitäten und möchten diese auf den Platz bringen." Personal: Moritz Seemann ist privat verhindert, ansonsten bleibt alles beim Alten.



Der SC Falkenberg will nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Charly Becherer













Morgen, 14:00 Uhr SC Falkenberg Falkenberg FSV VfB Straubing Straubing 14:00 PUSH

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Die vergangenen zwei Spiele haben wir gesehen: wenn wir nicht unsere Topleistung abrufen, dann wird es in der Bezirksliga ganz schwierig. Das haben wir aber schon vor der Saison gewusst, deshalb bleiben wir weiterhin optimistisch. Wir brauchen 100 Prozent Laufbereitschaft und Disziplin und müssen immer alles auf dem Platz lassen, um punkten zu können. Zu unserem Weinfest sind wir gegen den VfB Straubing natürlich klarer Außenseiter. Dennoch wollen wir weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln." Personal: Bis auf die Langzeitverletzten Jakob Frischhut und Maximilian Ginghuber sind alle Mann an Bord.



Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Falkenberg ist sehr gut in die Saison gestartet und hat schon gezeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind. Wir reisen stark dezimiert an, da mehrere Spieler im Urlaub weilen und wir zudem immer noch zwei Rotsperren zu verkraften haben. Trotzdem wollen wir an die gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen und versuchen, auch in Falkenberg etwas Zählbares mitzunehmen." Personal: Rayan Farjallah, Valentin Kainz, Arjan Lashani und Florian Folger können nicht mitwirken. Dazu sind Lorent Dobruna und Korbinian Gschwendtner gesperrt.



