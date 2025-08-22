Kelheim erwartet "Angstgegner" - Sallach fordert Türk Gücü

Auf den ATSV Kelheim wartet am siebten Spieltag der Bezirksliga West nur auf den ersten Blick eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Denn in den letzten vier Vergleichen mit den Rottalern konnte der Spitzenreiter lediglich ein mageres Pünktchen einfahren. Dennoch ist die Schmid-Elf natürlich klarer Favorit. Das gilt auch für die Verfolger aus Aiglsbach (beim ASCK Simbach), Schierling (in Geisenhausen) und Ergolding (gegen Schlusslicht Walkertshofen), die es mit den drei Hinterbänklern der Tabelle zu tun bekommen. Vor einem kniffligen Match steht der Rangzweite Türk Gücü Straubing, der beim gefährlichen Aufsteiger SV Sallach antreten muss.
Johannes Wittenzellner (Spielertrainer SpVgg Plattling): "Für die Leistung gegen Schierling kann man der gesamten Mannschaft nur ein großes Kompliment aussprechen. Einsatz, Fokus und Spielweise waren sehr konzentriert, der Wille jederzeit klar erkennbar. Nun wartet mit Langquaid die nächste Spitzenmannschaft, die zudem über starke Einzelspieler verfügt. Unser Ziel ist es, wieder genauso überzeugend und mannschaftlich geschlossen aufzutreten, eigene Chancen zu erarbeiten und uns aktiv ins Spiel einzubringen."
Personal: Johannes Wittenzellner, Samuel Atto, Manuel Ziegler, Elias Zeitler und Denis Chirinciuc sind verletzt. Dominik Czech und Samed Arguc befinden sich im Urlaub. Fraglich ist noch der Einsatz von Keeper Tim Niedermeier.
Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Wir haben zuletzt gegen Falkenberg eine sehr gute Leistung gezeigt. Natürlich hoffe ich, dass wir auch in Plattling nicht ohne Punkte die Heimreise antreten werden. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe gegen eine Mannschaft, die zuletzt mit zwei zu-Null-Siegen gezeigt hat, wozu sie in der Lage ist."
Personal: Die Lage beim TSV entspannt sich wieder etwas, da die Urlauber Korbinian Köppel, David Meissner, Luka Vukovic und Markus Weiherer wieder zurückkommen. Ansonsten gibt es personell keine Veränderungen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nach einer reifen Leistung in Geisenhausen steht nun mit Walkertshofen die wohl undankbarste Aufgabe vor der Tür. Wir können alle die aktuelle Tabelle lesen, aber Walkertshofen hat eine erfahrene Truppe, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Sie haben diese Saison schon ein paar Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Das wünscht man keinem und das kann in der Bezirksliga keine Mannschaft einfach so wegstecken. Wir werden sehen, wer bei Walkertshofen letztendlich auflaufen kann. Daher sollten wir uns umso mehr auf uns selbst fokussieren und unser Ding einfach weiter durchziehen. Wir spielen bereits Freitag Abend bei bestem Fußballwetter und hoffen natürlich auf viele Zuschauer."
Personal: Beim FCE sind keine großen Veränderungen zu erwarten. Jeremy Okkert hat Knieprobleme und wird wohl erst einmal aussetzen müssen. Dafür rückt Peter Bauer in den Kader.
Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Eine gute Trainingswoche möchten wir mit einer ebenso guten Leistung in Ergolding abrunden. In den letzten zwei Jahren waren es immer enge und intensive Partien gegeneinander. Natürlich ist klar, dass wir in der Außenseiterrolle sind, vor allem da Ergolding zuletzt drei Siege in Folge einfahren konnte. Wir haben auch unsere Qualitäten und möchten diese auf den Platz bringen."
Personal: Moritz Seemann ist privat verhindert, ansonsten bleibt alles beim Alten.
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Die vergangenen zwei Spiele haben wir gesehen: wenn wir nicht unsere Topleistung abrufen, dann wird es in der Bezirksliga ganz schwierig. Das haben wir aber schon vor der Saison gewusst, deshalb bleiben wir weiterhin optimistisch. Wir brauchen 100 Prozent Laufbereitschaft und Disziplin und müssen immer alles auf dem Platz lassen, um punkten zu können. Zu unserem Weinfest sind wir gegen den VfB Straubing natürlich klarer Außenseiter. Dennoch wollen wir weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln."
Personal: Bis auf die Langzeitverletzten Jakob Frischhut und Maximilian Ginghuber sind alle Mann an Bord.
Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Falkenberg ist sehr gut in die Saison gestartet und hat schon gezeigt, dass sie absolut konkurrenzfähig sind. Wir reisen stark dezimiert an, da mehrere Spieler im Urlaub weilen und wir zudem immer noch zwei Rotsperren zu verkraften haben. Trotzdem wollen wir an die gute Leistung aus dem letzten Spiel anknüpfen und versuchen, auch in Falkenberg etwas Zählbares mitzunehmen."
Personal: Rayan Farjallah, Valentin Kainz, Arjan Lashani und Florian Folger können nicht mitwirken. Dazu sind Lorent Dobruna und Korbinian Gschwendtner gesperrt.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Nach den beiden Siegen zuletzt haben wir uns das notwendige Selbstvertrauen geholt, um gegen Neufraunhofen mutig ins Spiel zu gehen. Dazu ist es unser Volksfest-Spiel, das zusätzlich für Motivation sorgen wird. Es wird nicht leicht, aber wir werden alles reinwerfen, um dem klaren Favoriten einen Punkt abzuknöpfen."
Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.
Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Mit dem Sieg gegen den ASCK Simbach haben wir einen Re-Start in die Saison eingeleitet. Beim FC Simbach stehen wir nun vor einer komplizierten Aufgabe. Wir müssen uns auf einen kämpferisch starken Gegner einstellen, die Atmosphäre wird ihr Übriges tun. Von Beginn an müssen wir uns dagegen stellen und unseren Plan durchsetzen. Die Jungs haben gut trainiert und sind fokussiert. Jeder Gegner hat seine Schwachpunkte, diese werden wir bearbeiten."
Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Mit der TuS Pfarrkirchen empfangen wir einen sehr unangenehmen Gegner in Kelheim. Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel und mit Grabow und Heudecker zwei prädestinierte Konterspieler, die mit ihrem hohen Tempo jeder Abwehr Probleme bereiten können. Zusätzlich hat sich Pfarrkirchen mit Linke und Kölbl noch junge Spieler gesichert, die das Offensivspiel beleben. Allerdings müssen wir wieder selbst eine Schippe drauf legen, im Gegensatz zum Straubing-Spiel. Mit mehr Selbstbewusstsein und Laufbereitschaft wollen wir den Gegner bearbeiten und die drei Punkte in Kelheim behalten."
Personal: Bis auf Moritz Limmer (verletzt) und Max Rabl (Urlaub) kann Coach Jürgen Schmid aus dem Vollen schöpfen.
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Beim Tabellenführer müssen wir es schaffen, dass alle die nötige Konzentration sowie den nötigen Kampfgeist auf den Platz bekommen. Gegen Kelheim konnten wir in den vergangenen Jahren immer überzeugen und haben in den letzten vier Partien nur einen Punkt abgegeben. Trotz des mehr als bescheidenen Saisonstarts wollen wir nun das Ruder rumreißen. Bekommen unsere Jungs die nötigen PS auf den Rasen, können wir auch dieses Mal was Zählbares aus Kelheim mitnehmen."
Personal: Hinter einigen Spielern steht noch ein großes Fragezeichen. Wer letztlich auflaufen kann, entscheidet sich erst am Spieltag.
Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Mit Türk Gücü erwarten wir den absoluten Topfavoriten auf die Meisterschaft - das sagt schon alles über die Vorzeichen bei diesem Spiel aus. Trotzdem haben wir in Aiglsbach gezeigt, dass wir auch gegen eine Spitzenmannschaft sehr gut mithalten können. Auch wenn die Last-Minute-Niederlage natürlich extrem schmerzhaft ist, wird uns das nicht von unserem Weg abbringen. Gegen Türk Gücü müssen wir vor allem läuferisch gut drauf sein, da wir bestimmt auch mal längere Zeit nicht in Ballbesitz sein werden."
Personal: Alexander Weiß ist aus dem Urlaub zurück. Die Einsätze von Ludwig Räuschl und Florinel Strungariu sind dagegen sehr fraglich.
Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Der Sieg gegen Walkertshofen war verdient, aber mit der Chancenauswertung bin ich nicht zufrieden, da muss mehr passieren vor dem Tor. Jetzt spielen wir gegen den Aufsteiger Sallach, der super gestartet ist. Wir erwarten ein schweres Auswärtsspiel, da auch einige Spieler nicht mit an Bord sind. Wir wollen trotzdem unser Spiel wieder aufziehen und drei Punkte holen."
Personal: Co-Spielertrainer Tobias Richter, Yusuf Cetin und Lorik Rashica (alle Urlaub) sowie Adrion Rexhepi (verletzt) stehen nicht zur Verfügung. Bei Kushtrim Mazreku ist es noch fraglich, ob er rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkommt.
Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Nach dem Derby gegen Pfarrkirchen wollten wir in Neufraunhofen ein anderes Gesicht zeigen, aber das ist uns in keinster Weise geglückt. Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden, waren zu passiv und haben vor allem zu viele individuelle Fehler gemacht. Das Ergebnis spiegelt leider genau das wieder. So können und dürfen wir nicht auftreten. Das muss schnell in alle Köpfe rein. Jetzt gilt es, aus den Fehlern zu lernen und als Team zuhause gegen Aiglsbach eine klare Reaktion zu zeigen."
Personal: Thomas Hofinger, Alexander Fuchshuber und Namik Helic können nicht auflaufen.
Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Mit Simbach steht für uns die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an, was schon eine Herausforderung ist. Daneben lassen wir uns von der momentanen Platzierung unseres Gegners nicht blenden. Der ASCK wird uns einiges abverlangen, weshalb wir alles in die Waagschale legen müssen, um erfolgreich zu sein."
Personal: Der Kader des TVA bleibt voraussichtlich unverändert.
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Es ist derzeit zum Haare raufen beim TVG. Wir spielen eine Stunde lang gegen einen Mitfavoriten der Liga wie Ergolding gut mit und kassieren zum Schluss eine 0:4-Heimniederlage. Spielerisch sind wir absolut bezirksligatauglich, aber mit nur fünf geschossenen Toren kann man erahnen, wo der Schuh drückt. Wir müssen also versuchen unsere Chancen konsequenter zu nutzen, sonst wird es für diese Liga nicht reichen. Aber Kopf hängen lassen kommt für uns auf keinen Fall in Frage. Wir trainieren weiter intensiv und werden versuchen, im Heimspiel gegen den Mitfavoriten Schierling die Effizienz deutlich zu verbessern. Dann wird es in den nächsten Spielen sicherlich möglich sein, wieder die bitter notwendigen Punkte zu holen."
Personal: Michael Eller (Weisheitszähne) und Tim Buchner (Urlaub) fallen aus. Dafür ist Franz Datzer wieder aus dem Urlaub zurück.
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Gegen Plattling mussten wir eine unglückliche Niederlage einstecken. Jetzt geht es nach Geisenhausen und wir wollen dort eine Reaktion zeigen. Wir werden alles investieren, um was Zählbares mitzunehmen."
Personal: Bennet Ademaj, Daniel Bauer, Daniel Berzl, Dion Galuschko, Marco Kerscher, Fabian Körner, Julian Mayer und der junge Keeper Michael Pinzinger stehen auf der Ausfallliste.