Kelheim dominiert, verschärfte Personalnot bei TuS und „Grafen“

Christian Endler, Trainer SV Neufraunhofen: „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. In der Anfangs-Viertelstunde waren wir sehr beschäftigt mit verteidigen. Danach konnten wir uns etwas befreien und hatten auch gute Aktionen nach vorne. Verdient lagen wir demnach zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Leider haben wir insgesamt heute drei Spieler verloren. Zweimal durch Verletzung und einmal durch einen Platzverweis, den ich jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte. Auch wenn wir die Partie am Ende mit 2:1 für uns entschieden konnten wird die Freude durch die zwei weiteren Verletzten getrübt. Der Kader wird somit leider immer kleiner, aber wir kämpfen weiter, pflegen unsere Wunden und freuen uns auf das Spiel am Freitag gegen Kelheim.“

Josef Bergermeier, sportlicher Leitef TV Aiglsbach: „Ein klar verdienter 3:0-Sieg über den ASCK Simbach. Das Spiel an sich war zwar kein großes Highlight, wir haben über die gesamte Spieldauer aber dominieren können und hatten auch mehr Spielanteile. Obwohl wir im ersten Durchgang gute Möglichkeiten hatten, dauerte es eine Weile, bis wir per Elfmeter mit 1:0 in Führung gehen konnten. Ein Traumtor aus knapp 40 Metern zum 2:0 konnten wir zehn Minuten später nachlegen. Simbach hatte kaum eine Torchance und der zweite Durchgang verlief ähnlich wie der Erste. Wir haben das Spiel weiter kontrolliert und durch einen Standard noch das 3:0 erzielt. Zum Schluss hatte Simbach noch zwei bis drei gefährliche Abschlüsse, die allesamt aber toll von unserem Torhüter pariert wurden. Unter der Kategorie „Arbeitssieg“ freuen wir uns über die drei Punkte und gehen mit Vorfreude in die Englischen Wochen.“