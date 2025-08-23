Kelheim dominiert, verschärfte Personalnot bei TuS und „Grafen“

Nachdem der FC Ergolding bereits gestern nach dem 5:0-Erfolg über Walkertshofen bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Kelheim heranrückte, stellten diese den alten Punkteabstand heute wieder her. Gegen den TuS Pfarrkirchen ließ der ATSV nichts anbrennen und feierte am Ende einen ungefährdeten 4:1-Heimsieg. Über den ersten Auswärtspunkt in der laufenden Saison freute sich der FSV VFB Straubing. Die Begegnung mit dem Aufsteiger vom SC Falkenberg endete mit 1:1. An das eindrucksvolle 6:0 aus der Vorwoche anknüpfen konnte der SV Neufraunhofen. Beim FC Simbach konnte die Endler-Elf einen knappen 2:1-Sieg einfahren. Den Sieg mussten die „Grafen“ jedoch teuer bezahlen, denn zwei Verletzungen und ein Platzverweis setzen dem ersatzgeschwächten SV-Kader weiter zu. Der TV Aiglsbach wusste auswärts beim ASCK Simbach zu überzeugen und ließ die Heimelf mit 3:0 abblitzen. Eine knappe 2:1-Schlappe gab´s zudem für den SV Sallach gegen Türk Gücü Straubing.
Christian Endler, Trainer SV Neufraunhofen: „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. In der Anfangs-Viertelstunde waren wir sehr beschäftigt mit verteidigen. Danach konnten wir uns etwas befreien und hatten auch gute Aktionen nach vorne. Verdient lagen wir demnach zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Leider haben wir insgesamt heute drei Spieler verloren. Zweimal durch Verletzung und einmal durch einen Platzverweis, den ich jedoch nicht ganz nachvollziehen konnte. Auch wenn wir die Partie am Ende mit 2:1 für uns entschieden konnten wird die Freude durch die zwei weiteren Verletzten getrübt. Der Kader wird somit leider immer kleiner, aber wir kämpfen weiter, pflegen unsere Wunden und freuen uns auf das Spiel am Freitag gegen Kelheim.“
Josef Bergermeier, sportlicher Leitef TV Aiglsbach: „Ein klar verdienter 3:0-Sieg über den ASCK Simbach. Das Spiel an sich war zwar kein großes Highlight, wir haben über die gesamte Spieldauer aber dominieren können und hatten auch mehr Spielanteile. Obwohl wir im ersten Durchgang gute Möglichkeiten hatten, dauerte es eine Weile, bis wir per Elfmeter mit 1:0 in Führung gehen konnten. Ein Traumtor aus knapp 40 Metern zum 2:0 konnten wir zehn Minuten später nachlegen. Simbach hatte kaum eine Torchance und der zweite Durchgang verlief ähnlich wie der Erste. Wir haben das Spiel weiter kontrolliert und durch einen Standard noch das 3:0 erzielt. Zum Schluss hatte Simbach noch zwei bis drei gefährliche Abschlüsse, die allesamt aber toll von unserem Torhüter pariert wurden. Unter der Kategorie „Arbeitssieg“ freuen wir uns über die drei Punkte und gehen mit Vorfreude in die Englischen Wochen.“
Onur Örs, sportlicher Leiter TG Straubing: „Das Ergebnis spiegelt zwar nicht so ganz den Spielverlauf wieder, nichtsdestotrotz haben wir heute sehr verdient die drei Punkte geholt. Wir müssen uns vielleicht vorwerfen, den Deckel nicht früher draufgemacht zu haben. Nachdem wir vor allem in der Anfangsphase zahlreiche Chancen liegen ließen, machte Sallach etwas aus dem nichts den 2:1-Anschlusstreffer, wodurch es in der Schlussphase nochmal etwas hektisch wurde. Unterm Strich aber zu 100% verdiente drei Punkte für uns.“
Tom Galber, sportlicher Leiter FSV VFB Straubing: „Mit dem allerletzten Aufgebot holen wir unseren ersten Auswärtspunkt! Den haben wir auch ein Stück weit unserem Torhüter zu verdanken, der uns mit drei Glanzparaden im Spiel hielt. In der ersten Hälfte hatten wir mehr Ballbesitz, Falkenberg jedoch die klareren Torchancen. Wir erzielten per Foulelfmeter den Führungstreffer und mussten kurz nach der Pause den Ausgleich hinnehmen. In der Schlussphase hatten Hack und Jedlicka den Lucky-Punch auf dem Fuß, er wollte aber leider nicht fallen. Am Ende können und müssen wir mit dem Punkt heute leben!
Josef Burmberger, sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen: „Bereits vor dem Anpfiff ereilte uns die erste Hiobsbotschaft. Unser Kapitän Grabow verletzte sich beim Aufwärmen am Knie und konnte nicht auflaufen. Wie weitreichend die Verletzung ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Nach fünf gespielten Minuten verletzte sich Berger, sodass von unserer ersten Stammelf sechs Akteure fehlten. Dies konnten wir in einer starken Bezirksliga, vor allem gegen den Tabellenführer aus Kelheim, nicht kompensieren. So nahm die Heimelf früh das Zepter in die Hand und zog ihr Spiel fast über die gesamte Spieldauer durch. Wir können uns bei unserem Schlussmann Brehui bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.“