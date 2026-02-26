Kelheim bindet Ex-Bayernligatrainer und zeigt sich ambitioniert Der ehemalige Jahn-Profi Jürgen Schmid bleibt Coach des Bezirksligisten, der auch weiterhin mit Co-Spielertrainer Kamil Hein bleiben kann von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Jürgen Schmid bleibt Chefanweiser des ATSV Kelheim – Foto: Charly Becherer

Der ATSV Kelheim und Jürgen "Bomber" Schmid. Diese Symbiose scheint zu passen. Der 44-Jährige, der in seiner aktiven Zeit viele Jahre Top-Stürmer des SSV Jahn Regensburg war, leitet den West-Bezirksligisten seit Sommer 2024 an und nimmt mit seiner Crew aktuell - punktgleich mit Leader FC Ergolding und dem Tabellendritten SV Türk Gücü Straubing - den zweiten Rang ein. Der ehemalige Bayernliga-Übungsleiter, der in der zweithöchsten Amateurklasse schon den ASV Neumarkt und die DJK Ammerthal betreute, wird unabhängig vom Saisonausgang weitermachen. Ebenfalls an Bord bleibt Co-Spielertrainer Kamil Hein, der im Offensivbereich eine echte Waffe ist. Der 33-jährige Routinier hat für den ATSV in 36 Matches stolze 18-mal ins Schwarze getroffen und sechs weitere Tore vorbereitet.

"Beide Trainer haben in den vergangenen eineinhalb Jahren wesentlich zur sportlich positiven Entwicklung des Teams beigetragen. Unter ihrer Leitung stabilisierte sich die Mannschaft spielerisch wie strukturell und konnte sich Schritt für Schritt im oberen Tabellenbereich etablieren", freut sich Kelheims Fußballchef Christian Gottschalk. Der Funktionär betreibt kein Understatement und räumt offen ein, dass Pollmann, Kellner & Co. bis zum Schluss ganz oben mitmischen möchten: "Wir wollen jetzt nicht auf Biegen und Brechen in die Landesliga, haben aber schon das Ziel, weiter um den Aufstieg mitzuspielen. Die Konkurrenz ist allerdings groß und es muss viel zusammenpassen, dass es am Ende mit einem der ersten zwei Plätze klappen kann."







Eine erste Standortbestimmung wird zum Start das Landkreis-Derby beim Erzrivalen TSV Langquaid. "Das wird gleich eine echte Hausnummer, zumal Langquaid nur vier Punkte hinter uns liegt und mit einem Sieg nochmal selbst voll ins Rennen um die Spitzenplätze eingreifen kann", weiß Gottschalk. In den verbleibenden drei Vorbereitungswochen stehen noch einige Testspiele an. Den ersten Probelauf konnte die Schmid-Truppe am Mittwochabend auf dem Kunstrasenplatz in Oberhinkofen gegen den Regensburger Kreisligisten SG Painten mit 4:1 siegreich gestalten. Als Doppeltorschütze konnte sich Winter-Neuzugang Johannes Grau auszeichnen.



