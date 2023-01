Keke Topp zu den Schalke-Profis befördert Gnarrenburger trainiert mit den Profis

Mit Simon Terodde und Sebastian Polter hat der Bundesligist FC Schalke 04 zwei Stürmer im aktuellen Bundesliga-Kader. Nun hat sich der gebürtige Wilhelmshavener, Sebastian Polter, eine Kreuzbandverletzung im rechten Knie zugezogen. Er wird im Verlauf der restlichen Saison mit großer Wahrscheinlichkeit kein Spiel mehr für seinen FC Schalke 04 machen.

Es könnte die große Chance des Gnarrenburgers Topp werden. Der 18-Jährige spielt derzeit in der U19 von Trainer Norbert Elgert in der A-Junioren Bundesliga West. Dort belegt die Elgert-Elf den 3. Tabellenplatz hinter dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund. In der aktuellen Saison kommt Topp auf 10 Tore und führt damit die Torjägerliste, zusammen mit dem Dortmunder Julian Dean Rijkhoff, an.

Nun haben sich die Königsblauen dazu entschieden, dass sich Keke Topp in den kommenden Trainingseinheiten bei den Profis beweisen darf. Die ersten Einheiten mit Dominick Drexler, Marius Bülter, Kenan Karaman und Co. in der Mannschaft von Thomas Reis hat er bereits absolviert. Er spielt seit Sommer 2021 in der Jugend von S04 und hatte zuvor acht Jahre in den Jugendmannschaften vom SV Werder Bremen verbracht. Der großgewachsene Stürmer hat einen außergewöhnlichen Torriecher und zeigte sich in den vergangenen Jahren vor dem gegnerischen Tor stets eiskalt und ließ so manche Abwehrreihen alt aussehen. Seine fußballerischen Anfänge startete Topp bei seinem Heimatverein TSV Gnarrenburg. Anschließend ging seine Karriere steil bergauf.