Keisers-Verletzung schockt den SV Sonsbeck Beim Oberligisten SV Sonsbeck spricht aktuell niemand über den Pokalknaller gegen Rot-Weiss Essen. Klaus Keisers hat sich wieder schwer verletzt. Für den Stürmer ist die Saison wohl gelaufen. Das ist passiert. von René Putjus · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Fällt aus: Klaus Keisers. – Foto: Arno Wirths

Am 16. November 2024 zeigte Klaus Keisers, Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck, eine starke Leistung im Heimspiel des Niederrheinpokals gegen Rot-Weiss Essen. Der Stürmer brachte die Hausherren bei der unglücklichen 1:3-Niederlage bereits in der ersten Minute in Führung. Im August kommt es in der ersten Runde des Verbandspokals 2026/27 erneut zum Duell mit RWE. Keisers wird dann allerdings fehlen. Der 28-Jährige hat sich erneut schwer verletzt.

Das vordere Kreuzband ist gerissen Beim zweiten Training der Sommervorbereitung am Dienstagabend blieb Keisers im Rasen hängen und konnte nicht weitermachen. „Er hat gleich gewusst, dass etwas im linken Knie kaputtgegangen ist“, sagt Trainer Heinrich Losing.

Eine MRT-Untersuchung bestätigte die Befürchtung: Das vordere Kreuzband ist gerissen. „Da ist mir die Freude über die Verpflichtung von Julius Paris und den Pokalkracher gegen Essen gleich vergangen“, so Losing. Für den torgefährlichen Leistungsträger dürfte die Saison damit gelaufen sein. Für Keisers ist es bereits die zweite schwere Verletzung mit langer Ausfallzeit. Im November 2023 hatte er sich beim Aufwärmen vor der Partie gegen den 1. FC Kleve am anderen Knie das vordere Kreuzband gerissen. Losing: „Das ist echt bitter für ihn und die Mannschaft. Klaus wird uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch menschlich und als Persönlichkeit in der Kabine fehlen.“