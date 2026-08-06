Keinerlei Grund zur Panik

Wie bereits in der vergangenen Saison peilen die Reisbacher (schwarz) gegen Jägersburg (lila) erneut einen Überraschungscoup an – Foto: Oliver Altmaier

"Wir verfügen hier in Reisbach nicht über die wirtschaftlichen Voraussetzungen wie andere Vereine. Von daher muss es bei uns ganz klar über den großen Zusammenhalt gehen. Für uns als kleiner Verein hat es von Anfang an nicht anderes als die Zielsetzung Klassenerhalt gegeben. Hinter uns liegt ein größerer Umbruch. Unser Bestreben ist es hier in Reisbach, junge Spieler weiterzuentwicken. Das geht nur über viel Einsatzzeit. Dieser eingeschlagene Weg ist genau der richtige, erfordert aber natürlich auch etwas Geduld", betont Reisbachs erfahrener Trainer Markus Kneip. Es bestehe keinerlei Grund, die Nerven zu verlieren. Schließlich befinde man sich erst zu Beginn einer Saison. Und man sei auch in den bisherigen drei Spielen jeweils ganz nah an besseren Ergebnissen drangewesen. Hinzu sei noch gekommen, dass man in Merchweiler einen unberechtigten Strafstoß gegen sich kassiert habe. Somit habe auch bislang das nötige Spielglück etwas gefehlt. "Klar ist aber auch, dass wir in jedem Training dran arbeiten, weniger Fehler zu machen und gleichzeitig unsere Chancenvertung zu verbessern", betont Kneip. Die bisherigen Ergebnisse seien keinesfalls darauf zurückzuführen, dass man nicht spielerisch mit den Gegnern mithalten konnte.

Dass jetzt in dieser ungünstigen Tabellensituation ausgerechnet der Ligaprimus FSV Jägersburg der kommende Gegner sei, bringe auch Chancen mit sich. "Die Erwartungen, dass wir gegen Jägersburg etwas holen, sind natürlich deutlich geringer als vor unserer Heimniederlage gegen Marpingen-Urexweiler. Natürlich wissen wir, welch hohe Qualität auf uns zukommt. Aber die Voraussetzungen waren ja auch in der vergangenen Saison nicht viel anders - und da haben wir 1:0 gegen Jägersburg gewonnen. Damals hatten wir in der ersten Halbzeit eine sehr starke Leistung abgeliefert, ehe nachher auch etwas Glück für uns mit im Spiel war. Wir können auch dieses Mal dazu in der Lage sein, den Jägersburgern alles abzuverlangen und ihnen Punkte abzuknöpfen - dafür muss aber unsere Leistung stimmen", meint Kneip.