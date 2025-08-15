Keinerlei Derbygefühle bei Haching II

Keine Niederlage ist schön, aber ein Beinbruch war die erste Saisonniederlage in der Landesliga auch nicht für die SpVgg Unterhaching II. Nach dem 1:2 am Dienstag gegen Schwabing bekamen die Spieler einen Tag frei, um nun beim SV Neuperlach (Sonntag, 13.30 Uhr) wieder neu durchzustarten.

„Die Niederlage hat sich vielleicht schon so ein bisschen abgezeichnet“, sagt der Hachinger Trainer Andreas Haidl und denkt an den zittrigen 4:3-Sieg gegen Kastl. Er hofft, dass man nun einen Neustart vornimmt und wieder zu der starken Defensivarbeit der Wochen zuvor kommt. Dahingehend hat der freie Tag unter der Woche allen richtig gut getan.

Der Münchner Stadtteil Neuperlach grenzt direkt an Unterhaching, aber die Derbygefühle bei der SpVgg liegen genau bei Nullkommanull. „Mir ist es egal, ob der Gegner Neuperlach, Schwabing oder anders heißt“, sagt Andi Haidl. Nach dem Zittersieg und der ersten Niederlage geht es darum, nun wieder besser zu spielen und sich mit einem Dreier weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Der Coach macht deutlich, dass Ergebnisse und Punkte auch die individuellen Träume der jungen Spieler, in der ersten Mannschaft eine Chance zu bekommen, unterstützen können.

Mit drei Punkten und fünf Niederlagen in sechs Spielen ist der Aufsteiger mies gestartet. Dazu kommen verheerende 29 Gegentore. Deshalb ist es keine Überraschung, dass die Mannschaft unter der Woche einen neuen Trainer bekam mit Gökhan San. Damit wird der Gegner für den Hachinger Nachwuchs am Sonntag eine völlige Wundertüte, wobei sich Neuperlachs defensive Probleme nicht einfach durch Handauflegen lösen lassen. Andi Haidl sind die Veränderungen beim Gegner tendenziell egal, denn die Hachinger schauen auf sich selbst und wollen ihr Spiel durchbringen.