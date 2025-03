Bisweilen ging es arg rustikal zu: In dieser Szene bringt Gilchings Lucas Häsuler (hi.) Raistings Andreas Heichele jenseits des nach den Regeln Erlaubten zu Fall. – Foto: Andreas Mayr

„Keiner wollte den einen Fehler machen“ – Raisting verpasst Anschluss an Aufstiegsränge Bezirksliga Süd Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Süd Gilching-A. SV Raisting

Der SV Raisting und der TSV Gilching trennen sich nach einem hart umkämpften Spiel mit 0:0. Für Diskussionen sorgte vor allem der Schiedsrichter.

An sich reicht eine Zahl, um dieses Spiel zu beschreiben. Die zwei Fußballteams aus Raisting und Gilching brachten gemeinsam gerade einen einzigen Abschluss in Richtung Tor zusammen. Raistings Keeper Urban Schaidhauf entschärfte ihn bereits wenige Momente nach dem Anpfiff. Was danach folgte, war die kalkulierte Risikovermeidung beider Klubs. Oder anders formuliert: Hier betrieben zwei Bezirksliga-Mannschaften Schattenboxen gegen sich selbst. Sehenswerte Aktionen Richtung Tor? Null. Mehrere Pässe am Stück? Mangelware. 0:0 war das einzig vertretbare Ergebnis dieses Nachmittags, an dem der Sonnenschein bei 20 Grad der größte Genuss der Zuschauer war. Trotz Niederlagen der Konkurrenz – Raisting verpasst Anschluss an Rang zwei

Johannes Franz, dem Trainer der Raistinger, fiel die Erklärung leicht. „Keiner wollte den einen Fehler machen, keiner wollte das 0:1 schlucken“, erklärte er. Bereits in den ersten Minuten stellten beide fest, dass sie praktisch gegen ihren eigenen Klon antraten. Das fing bei den Torhütern an, bessere findet man in der Bezirksliga nicht. In der Innenverteidigung bieten sie jeweils große, zweikampfstarke, wie robuste Kicker auf. Und weil beide Trainer wussten, dass Spiele auf holprigem Rasen zu dieser Jahreszeit im Mittelfeld gewonnen werden, machten sie’s wie beim Schach und versuchten ihre zentralen Figuren im Zentrum zu platzieren. Bedeutete aber auch, dass spielerische Auswege kaum zu finden waren und die Klubs stattdessen lieber mit langen Bällen hantierten. „Hat das Spiel schwer gemacht“, sagte Franz.