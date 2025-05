Andreas Schatz: Das Gute an der Liga ist: Jeder kann jeden schlagen. Gerade wir sind eine „Wundertüte“, bei der keiner unserer Gegner weiß, was auf ihn zukommt – so wie ich auch nicht weiß, was im FC Wallbach auf uns zukommt.

fupa: Können Sie uns schon etwas über die Aufstellung verraten?

Schatz: Es wird keiner von der ersten Mannschaft mit dabei sein, falls die Frage darauf abzielen sollte. Das war in zwei Spielen so, und da habe ich auch kein Problem damit, das offen zuzugeben.

fupa: Das Hinspiel endete mit einer deutlichen Niederlage (1:6). Was ist damals schiefgelaufen?

Schatz: Das war ein krasses Spiel und hat natürlich nicht viel Spaß gemacht. Es lag daran, dass wir mit einem regelrechten Mischmasch aus Spielern angetreten sind: Ich hatte nur einen Verteidiger aus meiner Mannschaft dabei, dazu kamen ein Spieler aus dem erweiterten Kader der ersten Mannschaft und zwei oder drei aus der dritten Mannschaft. Dennoch war das Spiel mit einem 3:1-Halbzeitstand recht ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir aber sehr viele Anfängerfehler begangen – wie in jedem Spiel, das wir verloren haben.

fupa: Zuletzt gab es nach drei Siegen in Folge eine 2:3-Niederlage in Rheinweiler. Wie ging dieses Spiel vonstatten?

Schatz: Wir hatten uns ein blödes 0:1 gefangen, nachdem wir in der eigenen Hälfte den Ball verloren hatten. Wir konnten das Spiel zum 2:1 drehen, haben uns dann aber beim 2:2 einfach blöd angestellt. Und schließlich haben wir – was immer passieren kann – durch einen abgefälschten Schuss das 2:3 kassiert. Wir hatten noch einige Chancen zum 3:3. Das wäre aus meiner Sicht auch okay gewesen. Aber der Gegner hatte auch noch Möglichkeiten, daher wollen wir uns nicht beschweren; es hätte so oder so ausgehen können.

Andreas Schatz’ Spieltag-Tipps:

FC Hausen – SV Todtmoos

Samstag, 16 Uhr

Hausen hat gerade einen sehr guten Lauf. Weil der Malzacher (Adrian Malzacher, Goalgetter des SV Todtmoos, Anm. d. Red.) aber bestimmt ein Tor erzielt, tippe ich auf ein 2:1.

TuS Lörrach-Stetten II – FC Wallbach

Samstag, 17 Uhr

3:2. Ich würde aber kein Geld darauf verwetten – wie gesagt, wir sind eine Wundertüte.

TuS Maulburg – FSV Rheinfelden II

Samstag, 17.30 Uhr

2:1.

SpVgg. Bamlach-Rheinweiler – SV Schopfheim

Samstag, 17.30 Uhr (Sportplatz Rheinweiler)

Hm. Rheinweiler könnte theoretisch noch um Platz zwei mitspielen, wenn sie alles gewinnen. Schopfheim ist die zweitbeste Rückrundenmannschaft, aber in Rheinweiler zu spielen, ist nicht so angenehm. Ich sag’: 2:2.

FV Lörrach-Brombach II – SV Weil II

Samstag, 18 Uhr (Grütt)

Wenn A-Jugendspieler mitmischen, tippe ich auf Lörrach, ansonsten auf Weil II. 1:3.

FC Kandern – SV Karsau

Sonntag, 15 Uhr

Karsau hat zuletzt gewonnen (2:1 gegen den FV Lörrach-Brombach II, Anm. d. Red.), aber ob ihnen das in Kandern gelingt? 2:0.

TuS Efringen-Kirchen – SV Eichsel

Sonntag, 15 Uhr

Der Hilpuesch (Stefan Hilpuesch, Torjäger des TuS Efringen-Kirchen, Anm. d. Red.) trifft eh. Ich war mal in Efringen-Kirchen und bin daher für den TuS, auch wenn ich’s Manuel Schwarz (Trainer des SV Eichsel) gönnen würde. Es geht 3:1 aus.

FV Tumringen – FC Steinen-Höllstein

Sonntag, 15 Uhr

Da sag’ ich: 1:2. Es wäre schön, wenn Tumringen gewinnen würde. Aber Steinen-Höllstein hat gegen uns ein Superspiel gezeigt – das war eins der wenigen Spiele, in denen wir buchstäblich gar keine Chance hatten. Ist mir unerklärlich, dass die unten drinstehen, aber sie tun es.