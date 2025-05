"Keiner spielt gerne gegen sie"

Der TSV Essingen kämpft am Samstag beim SV Oberachern um weitere Punkte in der Oberliga. Die 40 Punkte-Marke ist geknackt, dennoch ist der Klassenerhalt noch nicht fix. Anpfiff ist bereits um 14 Uhr.

Dass der TSV den Nachbarn aus Gmünd in der zweiten Halbzeit derart dominierte, kam für viele Beobachter überraschend. Nach einem ersten Durchgang fast ohne Höhepunkte drehten die Essinger auf, zeigten unbändige Energie und entschieden die Partie am Ende mit 3:0 für sich. Einmal mehr waren es auch Standardsituationen, die den Weg zum Sieg ebneten. Auch mit ein paar Tagen Abstand zeigt sich Trainer Simon Köpf begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft: „In der zweiten Hälfte haben wir es sehr stark gemacht, das war mit die beste Halbzeit, die wir unter mir gespielt haben. So darf es gerne weitergehen.“