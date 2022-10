Keiner kommt an Voß vorbei - Nichtmal Stan Libuda

Nach 20 Pflichtspielen ohne Sieg konnte der SV Neubörger am heutigen Samstag das erste Mal wieder drei Punkte einsacken und gewann zuhause 3:2 gegen Eintracht Papenburg.

Dabei sah es zu Anfang gar nicht so gut für den Sportverein aus Neubörger aus: Schon in der vierten Spielminute konnte Eintracht einen Abwehrfehler eiskalt ausnutzen und zur 1:0-Führung auf fremden Rasen einnetzen. Trotz der langen Negativserie ließ Neubörger sich aber von diesem Fehler nicht beeindrucken und war zunächst sehr dominant, spielte sich viele Torchancen heraus. Zwar ging das Spiel auch hin und wieder in die andere Richtung, jedoch konnte Eintracht Papenburg keine wirkliche Torgefahr ausstrahlen.

Eine halbe Stunde war bereits gespielt, als Neubörger seine Torgefahr in Zählbares ummünzen konnte: Der insgesamt sehr souveräne Schiedsrichter Reinhard Kuschek gab einen Freistoß wegen Handspiels in ungefähr 18 Metern Tordistanz, den Jonas Korte versenken konnte.

Auch danach war Neubörger weiter dominant und so konnte nur vier Minuten später Florian Jansen nach Vorlage vom Torschützen Korte aus 20 Metern wuchtig den nächsten Treffer für die Heimmannschaft markieren.

Danach wurde man etwas nachlässig, Eintracht kam wieder zu Chancen, weswegen Neubörger sicher glücklich war, als Schiedsrichter Kuschek zum Pausentee pfiff.