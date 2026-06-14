– Foto: TSV Blaufelden

Der TSV Blaufelden hat den Aufstieg in die Kreisliga A4 Rems/Murr/Hall über die Relegation perfekt gemacht. In einer umkämpften Partie setzte sich das Team mit 3:2 gegen die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen durch. Trainer Matthias Musielak blickt auf eine emotionale Aufstiegsnacht, den mannschaftlichen Zusammenhalt seit dem Sommer-Trainingslager und die anstehende Reise nach Nürnberg im historischen Jubiläumsjahr des Vereins zurück.

Der TSV Blaufelden feiert im Jahr seines Vereinsjubiläums einen historischen Erfolg. Durch einen knappen 3:2-Erfolg im Relegationsspiel gegen die SpVgg Hengstfeld-Wallhausen machte die Mannschaft den viel umjubelten Aufstieg perfekt. Trainer Matthias Musielak zeigt sich tief bewegt von diesem sportlichen Meilenstein, mit dem im Vorfeld im Umfeld des Vereins kaum jemand kalkuliert hatte.

Unerwarteter Triumph und ein echtes Fußballwunder

Dass die Spielzeit in der Relegation mit dem Sprung in die höhere Spielklasse enden würde, übertraf die ursprünglichen Erwartungen des Trainers bei Weitem. Angesichts der bescheidenen Zielvorgaben glicht der Erfolg einer Sensation. Auf die Frage, ob er mit diesem Erfolg gerechnet habe, erklärt Matthias Musielak gegenüber FuPa: „Keiner hat damit gerechnet, dass wir im Jubiläumsjahr den Aufstieg schaffen. Wunder gibt es immer wieder. Unser Saisonziel lautete, eine schöne Saison zu spielen.“

Das Sommer-Trainingslager als Fundament des Erfolgs

Der entscheidende Ausschlag für den späteren Triumph über die Konkurrenz wurde bereits weit vor den entscheidenden Pflichtspielen in der Vorbereitungsphase gelegt. Die intensive gemeinsame Zeit schweißte die Akteure zu einer verschworenen Einheit zusammen. Matthias Musielak analysiert die entscheidenden Faktoren für den Aufstieg wie folgt: „Der Grundstein wurde im Sommer im Trainingslager gelegt, somit sind wir viel enger zusammengerückt.“

Die Offensivstärke als Trumpf auf dem Rasen

Neben den mannschaftlichen und charakterlichen Vorzügen konnte sich das Team im Saisonverlauf und auch im entscheidenden Relegationsmatch vor allem auf seine Qualitäten im Angriffsspiel verlassen. Gefragt nach den spezifischen Stärken innerhalb seiner Mannschaft, hebt der Trainer einen Mannschaftsteil kurz und prägnant hervor: „Wir haben eine sehr gute Offensive.“

Ausgelassene Feierlichkeiten und ein Ausflug nach Nürnberg

Nach dem erlösenden Schlusspfiff gab es bei den Spielern und Verantwortlichen kein Halten mehr, und die Aufstiegsparty wurde unmittelbar gestartet, um den geschaffenen Meilenstein gebührend zu würdigen. Die Reisepläne für die Mannschaft stehen ebenfalls bereits fest. „Die Feier ging bis in die Morgenstunden und wird heute mit einem Mannschaftsausflug nach Nürnberg fortgesetzt“, schildert Matthias Musielak die freudigen Stunden nach dem Erfolg.

Hohe Kaderkontinuität vor der neuen Herausforderung

Für die kommenden Aufgaben wird bei den personellen Planungen bereitsauf das bewährte Fundament der Aufstiegsmannschaft. Große Veränderungen soll es nicht geben, da fast das gesamte Team zusammenbleibt. „Bis auf einen Abgang ins Ausland bleiben alle da. Neuzugänge gibt es noch keine zu vermelden“, gewährt der Trainer einen Einblick in den aktuellen Stand der Kaderplanungen.

Die klare Marschroute für die Saison 2026/2027

Bezüglich der sportlichen Zielsetzung für die neue Spielzeit 2026/2027 bleibt der Trainer seiner Linie treu und möchte vor allem den Schwung des Aufstiegs mitnehmen, um in der Kreisliga A zu überzeugen. Matthias Musielak gibt die unmissverständliche Marschroute vor: „Eine geile Saison zu spielen.“