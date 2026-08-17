»Keinen Trümmerhaufen übernommen«: Link glückt DJK-Debüt als Trainer

Der neue Trainer der DJK Hain in der Landesliga Nordwest: Marco Link. – Foto: Privat

Glückliches Händchen beim Trainer-Debüt in der Landesliga Nordwest: Nach dem Waimert-Rücktritt feiert Marco Link mit der DJK Hain einen 2:0-Befreiungsschlag gegen den TSV Aubstadt II. Ein Traumtor stößt die Tür zum Sieg auf.

Unter der Woche hatte Ex-Coach Alexander Waimert nach fünf sieglosen Spielen überraschend die Reißleine gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Über die Hintergründe wollte Nachfolger Marco Link gar nicht groß spekulieren, lobte stattdessen lieber das vorgefundene Fundament: „Die Jungs sind sehr fit und es ist eine sehr spannende Truppe. Ich habe da keinen Trümmerhaufen übernommen“, betonte der neue DJK-Coach, der bei seiner Premiere direkt ein namhaftes Quartett um Noah Schneider, Louis Botzem sowie Elia und Lucien Umscheid ersetzen musste.

Zwei Einheiten blieben Link unter der Woche, ehe beim 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Aubstadt II der Knoten platzte. „Wenn wir gewinnen, ist das immer gut“, schmunzelte der 45-Jährige nach dem Dreier. „Gerade gegen den Ball haben die Jungs sehr gut gearbeitet – und das gegen einen wirklich spielstarken Gegner.“ Als Dosenöffner erwies sich kurz vor dem Seitenwechsel ein Geniestreich: Neuzugang Oktay Sevim schweißte die Kugel von der Mittellinie per Traumtor zur Führung ein. Kurz vor Schluss entschied Louis Braun die Begegnung mit dem 2:0.

Für Link ist die DJK die zweite höherklassige Station als Cheftrainer: Zuvor coachte der langjährige Oberliga-Spieler unter anderem den SV Neuhof in der Hessenliga. Zuletzt half Link als Cheftrainer beim SV Stockstadt in der Kreisliga aus. Nach der Anfrage aus Hain war für den 45-Jährigen aber klar, dass er wechseln würde: „Der Wechsel lief sehr transparent. Wir hatten abgesprochen, dass ich ein passendes Angebot annehmen darf.“

Trotz des Premieren-Dreiers bleibt die Realität zunächst der Abstiegskampf. Fünf Zähler nach sechs Spielen bedeuten aktuell Platz 16. Der Blick gilt zunächst nur dem Klassenerhalt, auch wenn der neue Mann am Seitenrand keineswegs an der Qualität des Kaders zweifelt. Am Samstag wartet mit der DJK Schwebenried ein möglicher direkter Konkurrent, der sich am Wochenende mit einem Sieg gegen Vatan Spor Aschaffenburg etwas befreit hat.