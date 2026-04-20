Keine zweite Mannschaft: 1. FC Düren muss U23-Pläne streichen Auswirkungen für Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga von Andreas Santner · Heute, 17:09 Uhr · 0 Leser

An der Westkampfbahn wird es vorerst keine U23 geben. – Foto: Ayhan Gündüz

Enttäuschung an der Westkampfbahn: Der 1. FC Düren wird in der kommenden Spielzeit keine schlagkräftige Zweitvertretung in der Bezirksliga stellen. Was für die Talentförderung des Klubs ein schmerzhafter Rückschlag ist, sorgt bei den Vizemeistern der Kreisliga A für unverhoffte Jubelstimmung und eine Erhöhung der Aufstiegsplätze.

Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft in die Mittelrheinliga stellte der 1. FC Düren bereits in dieser Spielzeit keine zweite Mannschaft und stand als erster Fixabsteiger für die Bezirksliga fest. Doch diesen Startplatz wird der Verein nun offiziell nicht wahrnehmen können. Die Hoffnungen, nach der einjährigen Zwangspause wieder eine U23 als Bindeglied zwischen Jugend und Senioren zu etablieren, sind vorerst begraben. Damit verabschiedet sich der FCD von einem sportlich wichtigen Baustein seiner ursprünglichen Philosophie. Fehlender Sponsor torpediert U23-Planung Der Hauptgrund für diesen harten Schritt ist rein wirtschaftlicher Natur. Ein großzügiger Geldgeber steht aufgrund von Verpflichtungen aus der Zeit vor der Insolvenzanmeldung nicht mehr zur Verfügung.

Das Präsidium des 1. FC Düren erklärte dazu: "Leider müssen wir heute mitteilen, dass wir unseren großen Traum von einer zweiten Seniorenmannschaft – oder auch U23 genannt – in der Bezirksliga in der kommenden Saison nicht realisieren können. Lange haben wir an diesem Traum festgehalten und hätten gern wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen gebracht. Diese Mannschaft sollte wieder ein hilfreicher Zwischenschritt für A-Jugendspieler sein auf ihrem Weg in höhere Ligen. Aber nun ist der Traum ausgeträumt. Haupthintergrund ist vor allem, dass uns ein wichtiger und großzügiger Sponsor aufgrund verschiedener Gründe aus der Zeit vor der Insolvenzanmeldung derzeit nicht weiter unterstützen kann." Man wolle seriös wirschaften und könnte deshalb keine zweite Mannschaft an den Start bringen. "Das tut uns sehr leid und weh. Wir sehen den absolut berechtigten Wunsch von vielen, für die Jugendspieler eine weitere Zielmannschaft unter der Mittelrheinliga zu etablieren, und in den letzten Jahren ist dieses Konzept auch sehr erfolgreich umgesetzt worden. Doch nun scheitern wir an der finanziellen Lage. Und diese Umstände holen uns natürlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir befinden uns noch immer in der Unsicherheit einer Insolvenz. Und noch viel wichtiger: Wir haben aus den finanziellen Fehlern der Vergangenheit gelernt und leben den Traum einer zweiten Mannschaft nicht weiter", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.