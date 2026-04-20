Keine zweite Mannschaft: 1. FC Düren muss U23-Pläne streichen

Enttäuschung an der Westkampfbahn: Der 1. FC Düren wird in der kommenden Spielzeit keine schlagkräftige Zweitvertretung in der Bezirksliga stellen. Was für die Talentförderung des Klubs ein schmerzhafter Rückschlag ist, sorgt bei den Vizemeistern der Kreisliga A für unverhoffte Jubelstimmung und eine Erhöhung der Aufstiegsplätze.
Nach dem Abstieg der ersten Mannschaft in die Mittelrheinliga stellte der 1. FC Düren bereits in dieser Spielzeit keine zweite Mannschaft und stand als erster Fixabsteiger für die Bezirksliga fest. Doch diesen Startplatz wird der Verein nun offiziell nicht wahrnehmen können. Die Hoffnungen, nach der einjährigen Zwangspause wieder eine U23 als Bindeglied zwischen Jugend und Senioren zu etablieren, sind vorerst begraben. Damit verabschiedet sich der FCD von einem sportlich wichtigen Baustein seiner ursprünglichen Philosophie.
Der Hauptgrund für diesen harten Schritt ist rein wirtschaftlicher Natur. Ein großzügiger Geldgeber steht aufgrund von Verpflichtungen aus der Zeit vor der Insolvenzanmeldung nicht mehr zur Verfügung.
Das Präsidium des 1. FC Düren erklärte dazu: "Leider müssen wir heute mitteilen, dass wir unseren großen Traum von einer zweiten Seniorenmannschaft – oder auch U23 genannt – in der Bezirksliga in der kommenden Saison nicht realisieren können. Lange haben wir an diesem Traum festgehalten und hätten gern wieder eine zweite Mannschaft ins Rennen gebracht. Diese Mannschaft sollte wieder ein hilfreicher Zwischenschritt für A-Jugendspieler sein auf ihrem Weg in höhere Ligen. Aber nun ist der Traum ausgeträumt. Haupthintergrund ist vor allem, dass uns ein wichtiger und großzügiger Sponsor aufgrund verschiedener Gründe aus der Zeit vor der Insolvenzanmeldung derzeit nicht weiter unterstützen kann."
Man wolle seriös wirschaften und könnte deshalb keine zweite Mannschaft an den Start bringen. "Das tut uns sehr leid und weh. Wir sehen den absolut berechtigten Wunsch von vielen, für die Jugendspieler eine weitere Zielmannschaft unter der Mittelrheinliga zu etablieren, und in den letzten Jahren ist dieses Konzept auch sehr erfolgreich umgesetzt worden. Doch nun scheitern wir an der finanziellen Lage. Und diese Umstände holen uns natürlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Wir befinden uns noch immer in der Unsicherheit einer Insolvenz. Und noch viel wichtiger: Wir haben aus den finanziellen Fehlern der Vergangenheit gelernt und leben den Traum einer zweiten Mannschaft nicht weiter", heißt es in der Vereinsmitteilung weiter.
Auch Philipp Simon, der sportliche Leiter und künftige Trainer der ersten Mannschaft, hatte bereits Vorarbeit geleistet, die nun hinfällig ist. Da man beim 1. FC Düren keine finanziellen Risiken mehr eingehen will, war selbst ein Start in der Kreisliga A keine Alternative. "Wir wollten unbedingt eine zweite Mannschaft stellen, und ich war auch schon mit Trainern und potenziellen Spielern im Austausch. Durch den Wegfall eines Sponsors war das aber nicht mehr möglich. Selbst eine Kreisliga-A-Mannschaft war keine Option, da auch dort viele Spieler bereits entlohnt werden. In der neuen Saison wird damit unsere Dritte zur zweiten Mannschaft in der Kreisliga C werden", so Simon. Die aktuelle Drittvertretung, die momentan den achten Platz in der Kreisliga C3 belegt, rückt somit in der vereinsinternen Hierarchie auf.
Der Rückzug hat Auswirkungen auf das Aufstiegsgefüge im gesamten Verbandsgebiet. Da bereits der BCV Glesch-Paffendorf seinen Rückzug aus dem überregionalen Fußball angekündigt hat und nun auch die Dürener Planstelle in der Bezirksliga frei bleibt, erhöht sich die Zahl der Aufsteiger aus der Kreisliga A deutlich. Statt der üblichen vier besten Vizemeister dürfen sich nun voraussichtlich sechs der insgesamt neun Zweitplatzierten über den Sprung nach oben freuen. Sollte zudem Eintracht Hohkeppel II auf sein Startrecht verzichten, könnte sich diese Zahl sogar noch weiter erhöhen.