Keine Zweifel erlaubt bei der Alemannia

Der Ball ist in dieser Saison der beste Freund von Mahdi Mehnatgir. Archivfoto: Mario Luge

Waldalgesheim. Alemannia Waldalgesheim steht in der Verbandsliga vor der zweiten Reise in die Südpfalz hintereinander. Eine Woche nach dem 4:4-Unentschieden und einem offenen Schlagabtausch im Spitzenspiel beim TB Jahn Zeiskam muss Elvir Melunovic mit seiner Mannschaft am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) zum Rückrundenauftakt bei Oberliga-Absteiger Viktoria Herxheim die Visitenkarte abgeben. Der 54-jährige Fußballlehrer lässt dabei im Vorfeld keinen Zweifel, dass er das Spiel gewinnen und einen guten Start in die zweite Saisonhälfte hinlegen will.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Das torreiche Remis in Zeiskam war für die Alemannia auf vielerlei Art bedeutungsschwer. Zum ersten Mal vier Tore erzielt, zum ersten Mal allerdings auch derer vier kassiert. Auswärts dabei nicht wie in den vergangenen Begegnungen (Mechtersheim, Bretzenheim, Hüffelsheim, Morlautern) mit einem oder gar zwei Toren geführt und dann doch mit maximal einem Zähler nach Hause gefahren, sondern gleich dreimal zurückgekommen, auch einen zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Die andere Seite gezeigt. Positiv in der Offensive, eher negativ mit einigen vermeidbaren Fehlern im Defensivbereich. „Bei einigen Gegentoren haben wir uns etwas zu naiv angestellt“, sagt Melunovic. Vier Gegentreffer bei sechs „richtigen“ Chancen für den Gegner seien eindeutig zu viel. Allerdings, das gibt der gebürtige Bosnier zu bedenken, habe man auch gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, vielleicht die aktuell beste der Liga.

Die Hinrunde wurde am Donnerstagabend mit der Videoanalyse des Zeiskam-Spiels abschließend aufgearbeitet. „Wir haben sie zwar mit nur einer Niederlage (2:3 nach 2:0-Halbzeitführung bei Tabellenführer TuS Mechtersheim, die Red.) überstanden, aber deutlich zu oft unentschieden gespielt“, sagt Melunovic, erinnnert dabei etwa die beiden vermeidbaren 2:2-Remis in Bretzenheim und Morlautern und die Last-Minute-Treffer der Kontrahenten. Und dennoch: Die Alemannia hat ihre Ziele in der Hinrunde komplett erreicht, sich wieder einmal in der Spitzengruppe festgesetzt. Mahdi Mehnatgir spielt Saison seines Lebens