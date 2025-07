"Keine zwei Minuten nach dem Abpfiff nur noch seine Unterhose an"

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SV Inzlingen. Ungeschlagen (18 Siege aus 20 Spielen) krönte sich der SV in der Kreisliga C III zum Meister. Kapitän Thomas Wasmer blickt zurück auf eine Saison, in der ihnen keiner der Konkurrenten das Wasser reichen konnte.

Wasmer,: Wir haben das geschafft, was wir uns vorgenommen haben – über eine Saison hinweg als ein Team zu agieren. Und da gehören eben nicht nur elf Startelfspieler dazu.



BZ: Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?

Wasmer,: Mit Kevin Nicklas haben wir nach dem Abstieg einen super Trainer bekommen und einen Neuaufbau gestartet. Man hat an der Trainingsstruktur gemerkt, dass er die B-Lizenz hat. Es waren immer zwischen 15 und 25 Spieler im Training, in der Kreisliga C ist das schon gut. Das wünscht sich wahrscheinlich so mancher Landesligist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.