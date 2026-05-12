Keine Zukunft an der Lohrheide: Trio verlässt SG Wattenscheid 09 Die ersten drei Abgänge beim Oberligisten sind offiziell. von red · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser

Tarik Ould Seltana (l.), Deniz Duran (m.) und Luca Pasche. Sie verlassen die SG Wattenscheid 09. – Foto: SG Wattenscheid 09

Die SG Wattenscheid 09 hat die ersten drei Abgänge zum Saisonende bekannt gegeben: Tarik Ould Seltana (21), Deniz Duran (26) und der verliehene Luca Pasche (20) werden die SGW zum Saisonende verlassen und haben bereits einen neuen Verein gefunden.

Das Eigengewächs Ould Seltana, der vor zwei Jahren aus der eigenen U19 in die Oberliga-Mannschaft aufrückte, zieht es zum DSC Wanne-Eickel. Der Tabellendritte der Westfalenliga 2 bestätigte am Montagabend (11. Mai) die Verpflichtung des 21-jährigen Außenverteidigers. "Tarik ist ein hungriger Spieler, der sich beweisen will. Er bringt eine enorme Intensität in sein Spiel ein und passt menschlich sowie sportlich perfekt in unser Konzept. Wir freuen uns sehr darauf, ihn bei seinen nächsten Entwicklungsschritten zu begleiten", so Wanne-Eickels Sportlicher Leiter Dustin Blum. Ould Seltana, der 54-mal für die 09er auflief, erklärt: "Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu sein und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Saison beim DSC leisten zu können. Ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft und im gesamten Verein und freue mich auf die nächste Saison. Ich möchte hier die Chance nutzen, meine Grenzen auszutesten und mich im Herrenbereich zu etablieren."

Auch Deniz Duran wechselt in die Westfalenliga und schließt sich Concordia Wiemelhausen an. Der 26 Jahre alte Angreifer kam 2024 von der TSG Sprockhövel, wurde allerdings immer wieder von Verletzungen und Krankheiten ausgebremst und kam bei 33 Einsätzen nie wirklich über die Joker-Rolle hinaus. Weber: "Werden Werdegänge verfolgen" Luca Pasche, ebenfalls ein Wattenscheider Eigengewächs, war 2024 nach einem Jahr in der U19 der SSV Buer an die Lohrheide zurückgekehrt und lief in der letzten Saison 23-mal für die Oberliga-Mannschaft auf. Im letzten Sommer verlängerte man den Vertrag mit dem 20-Jährigen und schickte ihn auf Leihbasis zum DSC Wanne-Eickel. Nun steht fest, dass Pasche zum Saisonende nicht nach Wattenscheid zurückkehren wird. Sein ursprünglich bis 2027 dotierte Vertrag wird aufgelöst, ihn zieht es fest zur TSG Sprockhövel.