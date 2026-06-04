Keine Zürcher Punkte

Kein Zürcher Wochenende! Die drei Zürich-Vertreterinnen konnten dieses Wochenende keinen Punkt gewinnen. Effretikon und Zürisee United - beide bereits abgestiegen - konnten den letzten beiden Teams, die noch in den Abstiegskampf involviert sind, keine Punkte abknüpfen. Mels gewinnt gegen Effretikon 2:0. Für den FC Mels treffen Gantner und Moser. Der FC Staad hatte mehr Mühe bei der wieder erstarkten Zürisee United. Bis zur Pause führte der Aussenseiter mit 1:3 - ehe in der zweiten Halbzeit der FC Staad gross aufspielte und mit vier Treffern das Spiel auf Ihre Seite kippen liess. Was in der Halbzeitpause besprochen wurde, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren, gerne hätte man aber Mäusschen gespielt in der Staader Kabine.
Die Blue Stars gingen beim FC Baar durch Thürig früh in Führung, mussten aber bis zur Halbzeit noch drei Dinger fressen - was sich als vorentscheidend herausstellte. Ackermann gelang noch einer guten Stunde das 4:1, ehe Pfammatter in der 84. Minute noch Resultatkosmetik zum 4:2 machen konnte.
Gambarogno gewann auch in Sempach und steigt nun auch rechnerisch auf. Der FC Eschenbach zeigte dem FF Toggenburg die Limiten auf und gewann mit 4:0.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Mels – FC Effretikon 2:0
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer, Lea Kalberer, Lisa Buschauer, Jara Gantner, Laura Gliott, Leanne Gyr, Sina Kalberer, Fiona Moser, Sarah D'Agostino-Willi, Sabrina Petriella
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Nayelli Pfister, Andrea Spörri, Sabrina Bodenmann, Vipavee Meyer, Jeannine Breindl, Vanessa Sommer, Sereina Locher, Natascha Frieden, Flurina Poltronieri, Alessia Bolliger
Tore: 1:0 Jara Gantner (69.), 2:0 Fiona Moser (80.)
FC Eschenbach – FF Toggenburg 4:0
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem (83. Seraina Diethelm), Anina Rudolf (46. Flavia Rohner), Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Selina Della Rossa, Anna Mirjam Häberli (64. Naomi Fitsum), Pascale Camenisch (64. Lara Ratkovic), Seraina Diethelm (67. Julia Kaufmann), Saskia Holwerda, Ragavi Mahendrarajah (83. Pascale Camenisch)
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Valerie Kern (46. Samira Heeb), Lara Gabathuler (46. Alexandra Brändle), Anuschka Salzmann, Jasmin Keller (64. Fabienne Brändle), Flavia Schaufelberger, Diana Brändle, Amira Baumgartner, Maurine Schnyder, Siri Bucherini, Corinna Hasler (46. Mara Hagmann)
Tore: 1:0 Anina Rudolf (36.), 2:0 Ragavi Mahendrarajah (46.), 3:0 Pascale Camenisch (58.), 4:0 Anna Mirjam Häberli (62.)
FC Baar – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 4:2
FC Baar: Arlo Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Annina Kunz, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos, Alexandra Füchslin, Amélie Ackermann, Lara Seitz
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Lisa Carotenuto, Simona Püntener, Anja Thürig, Janina Görg, Hanna Preuss, Alessia Katie Schaaf, Anouk Pfammatter
Tore: 0:1 Anja Thürig (12.), 1:1 Alexandra Füchslin (32.), 2:1 Ryana Moos (36.), 3:1 Simona Gatto (42. Eigentor), 4:1 Amélie Ackermann (62.), 4:2 Anouk Pfammatter (84.)
FC Staad – Zürisee United 5:3
FC Staad: Vivian Broggini, Rahel Imlig, Sophia Blumenthal, Ella Betschon, Anna Lanter, Selina Frischknecht, Leonore Holstein, Vera Isik, Catalin Faccioli, Jasmin Germann, Felicia Linder
Zürisee United: Meike Glaser, Selma Stirnemann, Halisa Jusmani, Sandrina Guatelli, Hannah Tresch, Olivia Meier, Joelle Spillmann, Jil Graf, Joya Tognoni, Lilly Hauser, Jil Zaugg
Tore: 0:1 Jasmin Germann (25. Eigentor), 1:1 Leonore Holstein (36.), 1:2 Joya Tognoni (40.), 1:3 Lilly Hauser (43.), 2:3 Vera Isik (47.), 3:3 Leonore Holstein (52.), 4:3 Felicia Linder (62.), 5:3 Viktoria Gerner (84.)
SC Schwyz – FC Erlinsbach 1:0
SC Schwyz: Lorena Marchese, Mirjam Rohrbacher, Annika Thalmann, Tanja Hengartner, Corinne Ulrich, Shanice Toggenburger, Silja Rohrbacher, Mona Betschart, Alina Truttmann, Sarina Maissen, Fabiola Scheiber
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Saskia Meier, Lorena Maria Hauri, Alisha Haller, Moriel Pfister, Aline Schwaller, Larissa Stampfli, Olivia Rötheli
Tore: 1:0 Mona Betschart (12.)
FC Sempach – AS Gambarogno 1:4
FC Sempach: Vanessa Berisha, Aline Güttinger, Fabienne Marti, Leonie Amberg, Deborah Müller, Elena Stutz, Sabrina Huber, Jessica Schwegler, Michelle Kunz, Julia Wolfisberg, Marisa Prenaj
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi, Veronika Emini, Ludovica Molinari, Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi, Giorgia Pestoni, Giulia Acar, Stella Suter, Swani Giada Maderna, Giada Amato
Tore: 0:1 Swani Giada Maderna (12.), 1:1 Julia Wolfisberg (29.), 1:2 Carolina Da Rocha Miranda (58.), 1:3 Stella Suter (60.), 1:4 Isabella Osterwalder (90.)