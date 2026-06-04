Keine Zürcher Punkte

Kein Zürcher Wochenende! Die drei Zürich-Vertreterinnen konnten dieses Wochenende keinen Punkt gewinnen. Effretikon und Zürisee United - beide bereits abgestiegen - konnten den letzten beiden Teams, die noch in den Abstiegskampf involviert sind, keine Punkte abknüpfen. Mels gewinnt gegen Effretikon 2:0. Für den FC Mels treffen Gantner und Moser. Der FC Staad hatte mehr Mühe bei der wieder erstarkten Zürisee United. Bis zur Pause führte der Aussenseiter mit 1:3 - ehe in der zweiten Halbzeit der FC Staad gross aufspielte und mit vier Treffern das Spiel auf Ihre Seite kippen liess. Was in der Halbzeitpause besprochen wurde, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren, gerne hätte man aber Mäusschen gespielt in der Staader Kabine.

Die Blue Stars gingen beim FC Baar durch Thürig früh in Führung, mussten aber bis zur Halbzeit noch drei Dinger fressen - was sich als vorentscheidend herausstellte. Ackermann gelang noch einer guten Stunde das 4:1, ehe Pfammatter in der 84. Minute noch Resultatkosmetik zum 4:2 machen konnte.

Gambarogno gewann auch in Sempach und steigt nun auch rechnerisch auf. Der FC Eschenbach zeigte dem FF Toggenburg die Limiten auf und gewann mit 4:0.