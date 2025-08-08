Keine Zeit für Schönspielerei: SE Freising muss in Moosinning den Bock umstoßen

Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising haben einen suboptimalen Start in die neue Saison erwischt. Und die Aufgaben werden nicht leichter.
Freising – Es gibt alte Fußballweisheiten, die längst abgedroschen klingen, aber auch nach all den Jahren noch zutreffen. Etwa: Ein Spiel dauert 90 Minuten. Und: Das Runde muss ins Eckige. Eigentlich recht banal, manchmal jedoch gar nicht so leicht. So erging es am vergangenen Wochenende den Bezirksliga-Kickern des SE Freising, die damit an diesem Spieltag fast schon ein wenig unter Zugzwang stehen. Der Gegner hat es allerdings in sich.
Tatsache ist: Am Freitag vor einer Woche standen die Freisinger sich und dem ersten Saisonsieg im Grunde selbst im Weg. Insbesondere im ersten Spielabschnitt verballerten die Lerchenfelder Chancen in Hülle und Fülle. „Walpertskirchen hätte sich nicht zu beschweren brauchen, wenn es 4:0 gestanden hätte“, blickte SEF-Trainer Alexander Schmidbauer zurück. Stattdessen ging es mit einem 1:1 in die Pause – und am Ende unterlagen die Hausherren aus der Savoyer Au mit 1:2.
Woran es gelegen hat, hatte der Coach dann auch schnell erklärt. Zum einen müsse man einfach die Tore machen, sagte Schmidbauer. „Und zum anderen gilt es, die individuellen Fehler zu vermeiden.“ Wie den von Keeper Georgios Blantis beim 1:1 oder auch beim 1:2, als die Freisinger Verteidiger alles andere als gut aussahen. Und noch eine Warnung schickte der Trainer hinterher: „Wir dürfen uns nicht in Schönspielerei verlieren.“
Vor allem nicht beim nächsten Gegner: In der Partie beim FC Moosinning (Samstag, 17 Uhr) geht es darum, den Bock umzustoßen. Nach einem Remis und einer Niederlage zum Saisonstart würde dem SEF ein Dreier mehr als guttun. „Die Favoritenrolle liegt jedoch klar beim FCM“, betont Schmidbauer. Moosinning mit Christoph Ball auf der Trainerbank hat die ersten beiden Spiele gewonnen und dabei schon vieles richtig gemacht. Damit belegten die FCM-Mannen, warum viele die Truppe heuer auf dem Zettel haben. „Moosinning spielt einen sehr reifen Fußball“, stellt sich Schmidbauer auf ein schweres Match ein. Ein Vorteil für den SEF könnte aber sein, dass auch die Gastgeber – anders als Walpertskirchen vor einer Woche – ein ernsthaftes Interesse daran haben, das Spiel zu gestalten. Das ist dem SEF in den vergangenen Jahren oft zugute gekommen.
Personell wird Schmidbauer sein Team umbauen. Um neue Impulse zu setzen, aber auch, weil einige Akteure angeschlagen oder im Urlaub sind. Im zentralen Mittelfeld könnten von Beginn an die Spezln Felix Fischer und Louis Goldbrunner zum Einsatz kommen. Doch egal, wer auf dem Platz steht: Das Runde muss ins Eckige. Matthias Spanrad