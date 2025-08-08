Hält den Ball flach: SEF-Trainer Alex Schmidbauer rechnet mit einer schweren Aufgabe. – Foto: SEF

Keine Zeit für Schönspielerei: SE Freising muss in Moosinning den Bock umstoßen Fußball-Bezirksliga Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord SE Freising

Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising haben einen suboptimalen Start in die neue Saison erwischt. Und die Aufgaben werden nicht leichter.

Freising – Es gibt alte Fußballweisheiten, die längst abgedroschen klingen, aber auch nach all den Jahren noch zutreffen. Etwa: Ein Spiel dauert 90 Minuten. Und: Das Runde muss ins Eckige. Eigentlich recht banal, manchmal jedoch gar nicht so leicht. So erging es am vergangenen Wochenende den Bezirksliga-Kickern des SE Freising, die damit an diesem Spieltag fast schon ein wenig unter Zugzwang stehen. Der Gegner hat es allerdings in sich. Tatsache ist: Am Freitag vor einer Woche standen die Freisinger sich und dem ersten Saisonsieg im Grunde selbst im Weg. Insbesondere im ersten Spielabschnitt verballerten die Lerchenfelder Chancen in Hülle und Fülle. „Walpertskirchen hätte sich nicht zu beschweren brauchen, wenn es 4:0 gestanden hätte“, blickte SEF-Trainer Alexander Schmidbauer zurück. Stattdessen ging es mit einem 1:1 in die Pause – und am Ende unterlagen die Hausherren aus der Savoyer Au mit 1:2.

Zu wenige Tore, zu viele Fehler Woran es gelegen hat, hatte der Coach dann auch schnell erklärt. Zum einen müsse man einfach die Tore machen, sagte Schmidbauer. „Und zum anderen gilt es, die individuellen Fehler zu vermeiden.“ Wie den von Keeper Georgios Blantis beim 1:1 oder auch beim 1:2, als die Freisinger Verteidiger alles andere als gut aussahen. Und noch eine Warnung schickte der Trainer hinterher: „Wir dürfen uns nicht in Schönspielerei verlieren.“