Keine Zeit für Nachlässigkeit

– Foto: Lorena Pietler

Die SG 74 Hannover bleibt im Aufstiegsrennen unter Druck und reist mit klarer Favoritenrolle zum FC Lehrte. Die Gastgeber warten derweil weiter auf einen Befreiungsschlag im Tabellenmittelfeld.

Der jüngste Spieltag brachte der SG 74 kampflos drei Punkte ein. Die Partie gegen den TSV Kirchrode wurde abgesagt und mit 5:0 für Hannover gewertet. Mit insgesamt 92 Treffern stellt die Mannschaft weiterhin die offensivstärkste Mannschaft der Liga.

Die Ausgangslage ist eindeutig, der Spielraum dennoch klein. Für die SG 74 Hannover zählt im Saisonendspurt jeder Punkt, nachdem Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II die Tabellenführung übernommen hat. Mit 63 Punkten liegt Hannover zwei Zähler zurück – hat dabei allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert als Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II.

Der FC Lehrte hingegen kam zuletzt nicht über ein torloses Remis bei den Sportfreunden Anderten hinaus. Mit 34 Punkten bewegen sich die Gastgeber im unteren Tabellenmittelfeld, ohne jedoch vollständig Abstand zur Gefahrenzone gewonnen zu haben.

Für Hannover ist die Begegnung damit vor allem eine Pflichtaufgabe im engen Titelrennen. Lehrte wiederum kann ohne unmittelbaren Favoritendruck auftreten – und darauf setzen, einem Aufstiegskandidaten Punkte abzunehmen, der sich kaum einen weiteren Rückschlag erlauben darf.