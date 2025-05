Im Abstiegskampf sind keine Kunststückchen, sondern harte Arbeit gefragt. Das gilt auch für die Binger Hassia um Timo Marte (rotes Trikot) und die Ingelheimer mit Noah Mukanya. Foto: Mario Luge - Archiv

Keine Zeit für Kunststückchen in Bingen und Ingelheim Spielvereinigung Ingelheim und Hassia Bingen gehen mit Heimspielen in die heiße Saisonphase der Landesliga Ost

Ingelheim/Bingen. Die Landesliga Ost biegt auf die Zielgerade ein – und die beiden Teams aus der Region sind noch nicht gerettet. Die Spvgg. Ingelheim empfängt Sonntag (15 Uhr) den Tabellenelften Phönix Schifferstadt und könnte mit einem Dreier bei einer Pleite von Jockgrim beim FSV Schifferstadt den Klassenverbleib fix machen. Der Vorletzte Hassia Bingen ist am Samstag (16 Uhr) gegen den Fünften VfR Grünstadt zum Siegen verdammt.

Das Problem mit den Baustellen

„Wir hätten uns eine entspanntere Situation gewünscht - und mehr Entwicklung“, konstatiert Ingelheims Trainer Johannes Schön. „Auch mit Blick auf die Zukunft. Diese Entwicklung war deutlich im Verlauf der Wintervorbereitung zu sehen – danach hatten wir zu viele Baustellen. Jetzt gilt es, gut durchzukommen.“ Auf die Frage, ob man sich angesichts von zehn Zählern Vorsprung auf die rote Zone sicher fühle, sagt Schön: „Solange wir nicht rechnerisch durch sind, gibt es keinen Grund, sich zu sicher zu fühlen. Das war auch in keiner Weise unsere Absicht. Wir wollten mindestens die gleiche Anzahl an Punkten holen wie in der Hinrunde. Trotz der Abgänge bzw. Ausfälle von Leistungsträgern wie Lukas Manneck, Julius Haas, Jan Förstel und Jonas Becker.“ Man habe großes Vertrauen ins Team. Allerdings kämpfe man derzeit einfach zu sehr um ein stabiles Grundgerüst. „Weiterhin fehlen uns noch Minimum sieben Spieler“, klagt der Gau-Algesheimer. Kapitän Tom Zimmer ist weiter fraglich. Sandro Zey wird nach einer Karambolage am Sonntag länger ausfallen. Lion Deisen plagt ein Muskelfaserriss. Schön macht sich nichts vor. „Wir werden bis Saisonende mit einem schmalen Kader zurechtkommen und mit U19 und zweiter Mannschaft ergänzend auffüllen müssen.“

Ist das eigentlich alles nur großes Pech oder eine schlimme Seuche oder wurden etwa Fehler bei der Belastungssteuerung gemacht oder angeschlagene Spieler zu schnell wieder reingeworfen? „Diese Frage stellen wir uns jede Woche“, verrät der Coach. „Es waren verschiedenste Themen, auf die wir nur bedingt Einfluss hatten. Auch mentaler Natur, die wir analysiert haben und bereits entgegensteuern. Verletzungsvorsorge in Form von Stabilitäts- und Mobilitätsübungen haben wir in Abstimmung mit der Physio-Abteilung seit Beginn an dabei. Was man auch daran sieht, dass wir wenig Muskelverletzungen hatten.“