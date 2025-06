Nikos Iosifidis (links) trifft zweimal für Biebrich 02 gegen Dortelweil. Es sollte aber nicht reichen. – Foto: Willi Roth

Keine Wunder nach 0:4-Hinspielpleiten Biebrich 02 bleibt nach dem 5:2 gegen Dortelweil in Verbandsliga und die JSG Aarbergen in B-Liga

Region. Biebrich 02 spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Verbandsliga. Die „Blauen“ schafften im Rückspiel der Aufstiegsrunde gegen den SC Dortelweil nach einem tollen Auftritt „nur“ ein 5:2. Die Hypothek aus dem Hinspiel mit der 0:4-Niederlage war zu groß. Auch B-Ligist JSG Aarbergen verlor in der Relegation zur A-Liga Rheingau-Taunus das Hinspiel bei Geisenheim 08 mit 0:4. Im Rückspiel setzte es eine 2:4-Pleite, sodass die Rheingauer A-Ligist bleiben.

Nassau Diedenbergen und Biebrich 02 II in Gruppenliga

Derweil steht auch fest, dass Biebrich 02 II und die SG Nassau Diedenbergen in die Gruppenliga aufsteigen. Das für Pfingstmontag in Medenbach angesetzte Endspiel zwischen den beiden Teams wird abgesetzt, da Gruppenliga-Vizemeister Limburg 07 am Freitagabend mit dem 6:0-Erfolg gegen die SG Kinzenbach den Verbandsliga-Aufstieg perfekt gemacht hat und damit ein weiterer Platz in der Gruppenliga frei wurde.