Keine WSV-Partycrasher: Unterammergau verliert in Polling

Am vorletzten Spieltag verliert der WSV Unterammergau beim SV Polling. Die Gastgeber ziehen damit wieder am SV Ohlstadt vorbei.

Polling – Der Plan, die Party des SV Polling auf dem Weg zur Meisterschaft der Fußball-Kreisliga zu crashen, ist für den WSV Unterammergau nicht aufgegangen. Im vorletzten Spiel der regulären Runde kassierten die Mannen von Coach Tobias Benning eine 0:4-Pleite, die für den WSV letztlich nebensächlich war, weil die Teilnahme an der Abstiegsrelegation schon vorher feststand. „Das Ergebnis hört sich deutlicher an, als das Spiel war“, konstatierte Benning.

E war mit der Vorstellung seiner Truppe gegen den favorisierten SVP, der durch den Dreier wieder an Ohlstadt vorbeizog und die Tabellenführung übernahm, durchaus einverstanden. „Ich habe einige gute Sachen gesehen und die Leistung war auch in Ordnung“, befand Benning, dessen Team von den Hausherren sofort enorm unter Druck gesetzt wurde. Die ersten drei guten Gelegenheiten der Pollinger (11.,13.,14.) gingen noch vorbei oder wurden Beute von WSV-Keeper Marco Diroma. Beim Flachschuss von SVP-Kapitän Max Baumgartner (19.) war er jedoch chancenlos.

Das Tor weckte die Unterammergauer auf. „Danach waren wir gut im Spiel“, urteilte Benning. Sein Team gestaltete die Partie in der Folge ausgeglichen, ohne aber zu Chancen zu kommen. Zehn Minuten vor der Pause drängten die Platzherren wieder mehr auf den WSV-Kasten. Diroma war bei zwei Schüssen (36.,44.) aber auf dem Posten und Julian Jäcker stand bei seinem Treffer im Abseits (42.).

Der Start in die zweite Hälfte ging für die Gäste dann aber daneben. Nach einer guten Zeigerumdrehung erhöhte Baumgartner auf 2:0. „Ein perfekter Zeitpunkt für die Pollinger“, urteilte Benning, dessen Team sich aber nicht geschockt zeigte. Ferdinand Brauchle (50.) und Elias Hartwig (53.) verpassten den Anschlusstreffer nur knapp. Stattdessen machten die Pollinger mit einem Doppelpack alles klar. Nach einer Ecke köpfte Sebastian Gößl (59.) per Bogenlampe zum 3:0 ein. Ein weiterer Standard, ein Freistoß, bescherte die endgültige Entscheidung. Michael Schwinghammer erzielte per Kopf das 4:0 (64.). Dazwischen vergab Josef Klarwein (60.) eine gute Möglichkeit zum Ehrentreffer. Danach plätscherte die Partie ohne große Chancen auf beiden Seiten bis zum Abpfiff dahin.