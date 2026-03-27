Keine Woche wie jede andere bei der SG Eintracht Bad Kreuznach

Mario Spreitzer im Jahre 1988 und im weiß-blauen Trikot von Eintracht Kreuznach beim Oberliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 um Verteidiger Michael Schmitt (links), das die Nullfünfer mit 3:1 gewannen. Foto: AZ-Archiv (nachcoloriert)

Bad Kreuznach. Es ist keine Woche wie jede andere. Vor dem wichtigen Verbandsliga-Meisterschaftsspiel bei der TuS Marienborn (Anstoß an der Kirschhecke am Sonntag, 15 Uhr) gilt es für die SG Eintracht nicht nur, sich auf wichtige sportliche Aufgaben zu fokussieren. Sondern auch darum, die Trainerfrage zu klären. Wie bereits berichtet, hat sich der Bad Kreuznacher Traditionsverein nach fast vier Jahren von Thorsten Effgen getrennt und muss nun entscheiden, wie es weitergeht. Die Blicke gehen nach vorne.

Erste Gespräche zur Trainerfrage sollen anlaufen, grundsätzlich werde man aber zunächst intern eine Lösung finden, sagt der Sportliche Leiter, Mario Spreitzer. Der frühere Offensivspieler, der seinerzeit auch das Eintracht-Trikot überstreifte, betont: "Ein Trainer, den wir verpflichten würden, muss passen, frei sein und auch über die Saison hinaus interessant für den Verein."

Klares Anforderungsprofil für einen neuen Trainer

Das Anforderungsprofil für den künftigen Übungsleiter ist klar und umfassend definiert: Zusammenarbeit mit Vorstand ist wichtig, genauso wie die Fähigkeit, mit jungen wie alten Spielern umgehen zu können. "Er muss brennen für den Verein", sagt Spreitzer. "Alles, was wir in fünf Jahren erreichen wollen, mitleben. Jugend, zweite Mannschaft, Vorstand und Umfeld."

Auf kurze Sicht sieht die Sportliche Leitung rund um den Vorstand mit den beiden Ex-Trainern Patrick Krick und Oliver Holste keine Probleme, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. "Wir haben so viel Erfahrung im Verein, das kriegen wir hin."

Nahziel ist der Klassenverbleib. Und da wird gerade auch das Duell in Marienborn „megawichtig“, wie Spreitzer betont. "Ich habe die Auftritte der letzten Vier geschaut. Für uns gibt es nur noch Endspiele. Eine Entscheidung über den Klassenverbleib wird auf den letzten Drücker fallen."

Der ehemalige Torjäger trifft ins Schwarze, wenn er sagt, dass in der Verbandsliga fast jeder jeden schlagen kann. "Ich denke, der viertletzte Platz wird sich zwischen Bretzenheim und uns entscheiden. Wir haben das etwas leichtere Restprogramm, aber eben auch ein großes Auswärtsproblem."

Reaktion der Mannschaft war "top"

Das Feedback aus der Mannschaft nach dem Trainerwechsel sei nach einem ersten Schockmoment produktiv gewesen. Spreitzer: "Die Reaktion im Training war top. Eine ganz andere Einstellung als in den letzten Partien. Die Spieler sagen: ,Wenn wir so gespielt hätten wie wir trainiert haben, dann wäre das nicht so negativ gelaufen.‘" Der letzte Gegner aus Herxheim sei fußballerisch klar schlechter gewesen, aber kämpferisch fünfmal stärker als die Eintracht, sagt der 58-Jährige rückblickend auf die 0:4-Pleite. "Unsere Mannschaft war tot."

Personell ist Entspannung in Sicht, auch wenn etwa Ilker Yüksel, Sebastian Baumann, Mika Brunswig oder Yannik Wex noch fehlen. "Wir hatten am Dienstag 24 Mann im Training, das sieht gut aus."

Klar ist: An der Kirschhecke hängen die Trauben hoch. Die TuS Marienborn möchte mit einem Sieg gegen die Eintracht den Klassenverbleib quasi eintüten. Aktuell rangieren die Fußballer aus dem Mainzer Stadtteil bei einem Spiel mehr fünf Punkte vor ihren Gästen. Dazu ist Trainer Ali Cakici nicht sonderlich gut auf den Gast aus Bad Kreuznach zu sprechen, schließlich hatte die SGE in den vergangenen Jahren immer wieder ehemalige Marienborner Offensivkräfte an die Nahe gelotst: Matti Rieß, Edis Sinanovic, Deniz Cinar oder Yannik Wex hätte die TuS gerne behalten.





