Keine Wiederholung: MSV Duisburg darf Punkte nach Einspruch behalten

Sportlich könnte es für den MSV Duisburg derzeit kaum besser laufen. Die Zebras sind mit den Herren Tabellenführer in der 3. Liga, auch die Damen führen in ihrer Frauen-Niederrheinliga. Allerdings stand Platz eins der Frauen zur Disposition, denn Rhenania Bottrop hatte Einspruch gegen die Spielwertung nach der 0:5-Niederlage am 2. Spieltag eingelegt. Das Sportgericht stimmte den Bottroperinnen zwar zu, das Ergebnis wurde allerdings nicht geändert.
Was war passiert? Der MSV Duisburg feierte am 7. September einen deutlichen 5:0-Erfolg in Bottrop und führte schon nach 21 Minuten mit 3:0. Und um dieses 3:0 ging es auch im Einspruch der Rhenania, wie die NRZ ausführt. Weil Barakissa Coulibaly einen Schiedsrichterball direkt ins Tor schoss, lag ein Regelverstoß vor. Es hätte noch eine weitere Spielerin den Ball berühren müssen, deshalb kam es zum Einspruch des Tabellendritten, der mit 15 Punkten derzeit nur drei weniger als Duisburg hat.
Das Gremium hat laut NRZ zwar anerkannt, dass ein Schiedsrichterfehler vorliegt, aber "das Gericht sei so zu dem Urteil und der Überzeugung gekommen, dass der Fehler den Ausgang des Spiels nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit verändert hätte". Deshalb bleibt es beim 5:0-Erfolg der Duisburger und es kommt nicht nur Neuansetzung der Partie.
Die MSV-Frauen führen mit 36:2-Toren die Liga souverän vor dem SV Rosellen, Bottrop und Tusa Düsseldorf (jeweils 15 Punkten) an. Am Sonntag müssen sich die Zebras im nächsten Spitzenspiel stellen, weil um 12.30 Uhr zum Verfolger Rosellen geht. Danach steigt der Vergleich mit den Düsseldorferinnen. Den Ausgang dieser Partien werden die Verantwortlichen von Rhenania Bottrop sicherlich auch genauestens beobachten, schließlich kann der Verein noch Einspruch gegen das Urteil des Sportgerichts einlegen.
7. Spieltag: (A) SV Rosellen (2.)
8. Spieltag: (A) DJK Tusa 06 Düsseldorf (4.)
9. Spieltag: (H) TSV Urdenbach (10.)
10. Spieltag: (A) SG Kaarst (6.)
11. Spieltag: (H) SV Walbeck (13.)
12. Spieltag: (A) SGS Essen III (9.)
13. Spieltag: (H) SV Budberg (8.)