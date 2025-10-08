Fans schwingen eine MSV-Flagge. – Foto: Marcel Eichholz

Keine Wiederholung: MSV Duisburg darf Punkte nach Einspruch behalten Bei den Männern und bei den Frauen führt der MSV Duisburg die 3. Liga bzw. Frauen-Niederrheinliga ein, allerdings stand Platz eins bei den Frauen beim Sportgericht auf dem Prüfstand - mit glücklicherem Ausgang für die MSV-Damen.

Sportlich könnte es für den MSV Duisburg derzeit kaum besser laufen. Die Zebras sind mit den Herren Tabellenführer in der 3. Liga, auch die Damen führen in ihrer Frauen-Niederrheinliga. Allerdings stand Platz eins der Frauen zur Disposition, denn Rhenania Bottrop hatte Einspruch gegen die Spielwertung nach der 0:5-Niederlage am 2. Spieltag eingelegt. Das Sportgericht stimmte den Bottroperinnen zwar zu, das Ergebnis wurde allerdings nicht geändert.

Was war passiert? Der MSV Duisburg feierte am 7. September einen deutlichen 5:0-Erfolg in Bottrop und führte schon nach 21 Minuten mit 3:0. Und um dieses 3:0 ging es auch im Einspruch der Rhenania, wie die NRZ ausführt. Weil Barakissa Coulibaly einen Schiedsrichterball direkt ins Tor schoss, lag ein Regelverstoß vor. Es hätte noch eine weitere Spielerin den Ball berühren müssen, deshalb kam es zum Einspruch des Tabellendritten, der mit 15 Punkten derzeit nur drei weniger als Duisburg hat. Hat der Fehler das Spiel beeinflusst?

Das Gremium hat laut NRZ zwar anerkannt, dass ein Schiedsrichterfehler vorliegt, aber "das Gericht sei so zu dem Urteil und der Überzeugung gekommen, dass der Fehler den Ausgang des Spiels⁠ ⁠nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit verändert hätte". Deshalb bleibt es beim 5:0-Erfolg der Duisburger und es kommt nicht nur Neuansetzung der Partie. So., 12.10.2025, 12:30 Uhr SV Rosellen SV Rosellen MSV Duisburg MSV Duisburg 12:30 live PUSH