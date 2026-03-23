„Keine Werbung für den Fußball“ – Thiede siegt knapp

Es war kein Spiel für Feinschmecker, aber eines mit entscheidendem Ausgang. Der FC Viktoria Thiede setzte sich am 21. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 mit 1:0 gegen den SV Fortuna Lebenstedt durch und festigte damit mit nun 29 Punkten Rang sieben, während Fortuna bei 27 Zählern bleibt.

Trainer Yüksel Altinkaya fand deutliche Worte: „Es war ein Spiel, das kein gutes Niveau hatte, das muss man einfach sagen. Fußballerisch von beiden Seiten Magerkost. Es war kein Bezirksliganiveau.“

Gerade die erste Halbzeit offenbarte große Defizite. „Erste Halbzeit haben wir fußballerisch auf unserer Seite sehr viel vermissen lassen. Aber ich denke, Fortuna auf ihrer Seite genauso. Es gab ganz, ganz wenig Torraumszenen. Wir haben wenig Sicherheit ausgestrahlt, wir haben wenig Ballbesitz gehabt. Es ging hin und her mit dem Ballbesitz.“

Auch strukturell blieb vieles Stückwerk. „Fortuna hat vorwiegend mit langen Bällen gearbeitet über den Torwart, kaum hinten rausgespielt. Deswegen kam auch kein Spielfluss zustande.“ Und auch Thiede selbst blieb hinter den eigenen Ansprüchen: „Wir wollten hinten rausspielen, aber was das Fußballerische angeht, waren wir limitiert gestern.“

Nach der Pause änderte sich zumindest die Intensität. „Zweite Halbzeit, anderes Bild. Wir sind besser aus der Halbzeit reingekommen, druckvoller.“ Spielerisch blieb es zwar „immer noch Magerkost auf beiden Seiten“, doch Thiede entwickelte mehr Zug zum Tor: „Wir waren intensiver unterwegs, wollten mehr, wollten unser Heimspiel auch entsprechend gewinnen.“

Der entscheidende Moment folgte in der 68. Minute: Marvin Pramme traf nach Vorarbeit von Tiziano Marteddu zum 1:0. „Wunderbar vorbereitet von Tiziano Marteddu. Sehr schönes Tor.“, lobte Yüksel Altinkaya.

In der Schlussphase war Kampf gefragt. „Danach hat Fortuna alles nach vorne geschmissen. Es war eine Abwehrschlacht.“ Thiede hatte sogar Möglichkeiten zur Entscheidung: „Wir hatten natürlich auch unsere Möglichkeiten, hätten noch zwei Konter besser abschließen.“

Am Ende blieb es beim knappen Erfolg und einem nüchternen Fazit: „Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient, aber es war definitiv keine Werbung für den Fußball.“

Für den FC Viktoria Thiede zählt dennoch das Ergebnis, gerade mit Blick auf die nächste Aufgabe: Bereits am Mittwoch wartet die Partie gegen die TSG Bad Harzburg. Der SV Fortuna Lebenstedt empfängt am kommenden Sonntag den Goslarer SC 08.