Keine Wende im Siegerland: U23 rutscht tiefer in die Krise

Acht Jahre später sollte genau hier erneut die Wende geschafft werden, denn die U23 hatte auch die Bürde von sechs sieglosen Spielen mit nach Südwestfalen gebracht. Doch die 1:3-Pleite der „Zwoten“ in Siegen reihte sich in das Bild der vergangenen Wochen ein.

Vor der Partie hatte eine Personalie aufseiten der Düsseldorfer für die wohl erste hoffnungsvolle Nachricht seit Wochen, die von zahlreichen Verletzungssorgen geprägt waren, gesorgt: Kapitän David Savic war nach einer überstandenen Muskelzerrung zurück im Kader. In seiner ersten Elf hatte „Zwote“-Trainer Jens Langeneke nach der jüngsten Niederlage zudem eine Änderung vorgenommen: U19-Spieler Levi Mentzel gab sein Startelfdebüt und ersetzte Noah Egouli in der Innenverteidigung.

Siegen von Beginn an vorn

Trotz der kurzen Eingewöhnungszeit unter ihrem neuen Trainer führten die Sportfreunde nach knapp einer Viertelstunde mit zwei Toren. Nachdem sie in der ersten Minute noch an U23-Keeper Tobias Pawelczyk gescheitert waren, sorgte eine Standardsituation zehn Zeigerumdrehungen später für die erste Siegener Jubeltraube. Auch der zweite Streich fiel nach einem ruhenden Ball: Die Flingerner hatten im eigenen Strafraum den Ball vertändelt, und Maksym Len zog als letzter Mann das Foul. Den Elfmeter wehrte Pawelczyk noch ab, aber Ömer Tokac versenkte den Nachschuss.

Die Siegener hatten neues Selbstvertrauen getankt und kontrollierten das Geschehen nach der frühen Führung mehr oder weniger souverän, und doch wurde auch ihnen nach 35 Minuten die nächste Standardsituation zum Verhängnis: Den Gästen war ein Freistoß zugesprochen worden, in dessen Folge der Ball im Strafraum einem Siegerländer an die Hand sprang – Deniz Bindemann verwandelte den Strafstoß und ließ die „Zwote“ durch den Anschluss wieder etwas mehr Fuß fassen.

Dem zum Trotz stellten die Sportfreunde kurz nach dem Seitenwechsel den alten Vorsprung wieder her. Zwar hatte Leo Mirgartz den ersten Versuch noch von der Linie gekratzt und die Situation scheinbar geklärt. Wenige Augenblicke später ging es aber doch zu leicht, und Dustins Willms ließ es erneut im U23-Kasten klingeln. Ein zweites Mal kamen die Flingerner nicht zurück. Gegen tief stehende Gegner fanden sie erst kurz vor Schluss noch einmal den Weg nach vorne. Aber auch das war zu wenig, um die Wende einzuleiten.