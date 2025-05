Keine weiteren Regionalliga-Absteiger! Auf- & Abstiegsplätze sind fix

Dass keine weiteren Teams in die Oberliga absteigen, hat vor allem positive Auswirkungen auf die Landesliga: Bei nur einem Regionalliga-Absteiger steht nämlich fest, dass die beiden Vizemeister in jedem Fall aufsteigen, sprich: Am Saisonende jubeln insgesamt vier Landesligisten über den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein.

Der KFC-Rückzug hatte zur Folge, dass auch Platz 15 zum direkten Abstiegsplatz wird. Dabei bleibt es auch: Tabellenplatz 14 reicht zum Klassenerhalt, demnach steigen pro Gruppe die Klubs auf den Tabellenplätzen 15, 16, 17 und 18 in die Bezirksliga ab; insgesamt wird es acht Mannschaften erwischen; mit Fortuna Dilkrath, dem 1. FC Viersen (Rückzug) und der SpVgg Steele stehen auch schon drei Absteiger fest.

Bezirksliga: keine Auswirkungen!

Der Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga oder der Abstieg in die Kreisliga A werden nicht durch die Regionalliga beeinflusst. Gäbe es plötzlich viele Absteiger aus der Landesliga, wären entsprechend weniger Teams über den vermehrten Aufstieg aufgestiegen.

Aufstieg in die Bezirksliga: Gladbach jubelt

18+3! Da nur der KFC in die Oberliga absteigt und entsprechend weniger Folge-Teams aus der Landesliga runterkommen, steigen insgesamt 18+3 Teams aus der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. Wuppertal-Niederberg stellt genauso zwei Aufsteiger wie Kempen-Krefeld und jetzt auch sicher Mönchengladbach-Viersen! Bedeutet: Aus diesen A-Ligen dürfen auch die Vizemeister in die Bezirksliga aufsteigen.

Aufstiegsplan der Kreisliga A in die Bezirksliga 2024/2025

Duisburg, Dinslaken, Mülheim: 2

Düsseldorf: 2

Essen: 2

Grevenbroich und Neuss: 1

Kempen und Krefeld: 1

Kleve und Geldern: 2

Moers: 1

Mönchengladbach und Viersen: 1

Oberhausen und Bottrop: 1

Rees und Bocholt: 2

Remscheid: 1

Solingen: 1

Wuppertal und Niederberg: 1

Gesamt: 18

+ vermehrter Aufstieg: Wuppertal-Niederberg => Vizemeister steigt auf

+ vermehrter Aufstieg: Kempen-Krefeld => Vizemeister steigt auf

+ vermehrter Aufstieg: Mönchengladbach-Viersen => Vizemeister steigt auf

Gesamt: 21

Kreisliga generell: Bezirksliga entscheidend

Für die Kreisligen der 13 Fußballkreise ist entscheidend, wie viele Teams am Saisonende aus der Bezirksliga absteigen. Viele Entscheidungen können daher erst mit Ablauf des letzten Spieltags fallen.

