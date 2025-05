Keine Verlängerung im Pokalfinale

Der ein oder andere saarländische Fußballinteressierte dürfte sich vielleicht etwas darüber gewundert haben, dass das Pokalfinale im Ludwigspark erst um 17.30 Uhr angepfiffen wird. Schließlich findet am gleichen Tag um 20 Uhr im Berliner Olypiastadion zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld das DFB-Pokalfinale statt - und zeitliche Überschneidungen sind dabei aufgrund der Fernsehübertragungen der Bundesländer-Pokalfinals (als Konferenz) sowie des DFB-Pokalendspiels (in einer Liveübertragung) nicht gewünscht. Sollte es in der regulären Spielzeit im Ludwigspark in beiden Halbzeiten Nachspielzeiten von sieben bis acht Minuten geben (beispielsweise nach Verletzungsunterbrechungen), wäre ungefähr mit dem Schlusspfiff gegen 19.30 Uhr zu rechnen. Anschließend würden eine Verlängerung und noch einmal ein eventuell zusätzliches Elfmeterschießen das Ende bis weit nach 20 Uhr hinauszögern.

Diese Regelung kommt bei einem Favoriten, dem es vielleicht nicht gelingen sollte, das Spiel nach 90 Minuten zu entscheiden, natürlich nicht so gut an. Ähnlich sieht es jetzt auch bei Homburgs geschäftsführendem Vorstand Rafael Kowollik aus, der die frühere Regelung mit Verlängerung für sportlich fairer hält. "Ein Elfmeterschießen hat ja auch immer mit Glück zu tun", sagt Kowollik. Für die Limbacher könnte diese Regelung, die jeder Landesverband eingeständig pro oder kontra Verlängerung entscheiden darf, ein Vorteil sein. Denn sollte es dem Saarlandligisten gelingen, nach 90 Minuten ein Unentschieden in der Hand zu haben, würde die Verlängerung den mit Sicherheit auch läuferisch fitteren Profis aus der Regionalliga in die Karten hineinspielen. So geht es dann aber im Saarland im Gegensatz zu vielen anderen landesweiten Pokalfinals direkt zum ominösen Punkt hin. Diese Regelung betrifft allerdings nur das Finale - in den ganzen Pokalrunden davor wird im Saarland nach einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit noch vor einem möglichen Elfmeterschießen eine Verlängerung durchgeführt. Eingeführt wurde diese Regelung, um Mannschaften nach einer langen Saison, die viel Kraft gekostet hat, noch eine Extraspielzeit von insgesamt 30 Minuten zu ersparen. Da sie nun einmal so existiert, hat für den SFV zur Folge, dass man auch in der spätesten Konferenz-Zeitschiene im Fernsehen national mit mehr Sendezeit wegkommt als in einer früheren (mit Ausnahme der Schiene um 16.30 Uhr mit drei Landespokalfinals) - um 12.30 Uhr sind es sechs Partien, um 14.30 Uhr sogar sieben Begegnungen. Die Fernsehkonferenz bei der ARD startet bereits um 12 Uhr. In der spätesten Zeitschiene ab 17.30 Uhr werden dann nur noch die vier Landesfinals in Bayern, Bremen, Hessen und eben im Saarland übertragen - und dies zu einer Sendezeit, wo bereits mit Sicherheit viele Menschen beim Angrillen fürs DFB-Pokalfinale den Fernseher eingeschaltet haben.