„Keine Unterstützung“ vom BFV: Relegationsspiel zwischen Wacker und Pullach stand vor Absage

München – Mittwochabend, Relegationsspiel, frisch gemähter Rasen. Was will das Fußballerherz mehr? Der FC Wacker München empfängt den SV Pullach – der Sieger nach Hin- und Rückspiel darf nächste Saison in der Landesliga spielen. Für Wacker wäre es der Aufstieg, für den SVP der Klassenerhalt. Die Anspannung und Vorfreude auf das Duell steigt – doch eine Meldung kurz vor dem Spieltag trübt die Freude. In der Kritik: der BFV.

FC Wacker München muss Relegationsspiel auf Kunstrasen austragen