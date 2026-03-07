Keine Unruhe bei SV Hösel und Ratingen 04/19 II

Aber mit solchen Situationen kennt man sich bestens aus am Neuhaus, von Unruhe als Tabellenzehnter somit keine Spur. Zumal sich die Hochdahler als Kellerkind in einer erheblich schwierigeren Situation befinden. Denn aus den vergangenen fünf Spielen wurde nur noch ein Punkt eingefahren. Hösels Sportlicher Leiter Mark Rueber sagt daher zu diesem bedeutenden Auswärtsspiel: „Wir kennen die Gründe, warum zuletzt nichts geholt wurde, aber die Personallage hat sich erheblich gebessert. Ein Sieg wäre jetzt schon ein Meilenstein zum Liga-Erhalt.“ Das Hinspiel wurde 5:1 gewonnen.

Recht entspannt kann die U23 von Ratingen 04/19 die Fahrt zum Bezirksliga-Dritten SG Benrath-Hassels antreten (15.30 Uhr, Benrath, Am Wald 130). Sechs Punkte haben sich die Ratinger vom Tabellenkeller entfernt, das gibt erst einmal Sicherheit. Und die Hasseler haben sich vom Aufstiegskampf wohl verabschiedet mit ihren beiden Niederlagen zuletzt.

Allerdings fehlt der U23 weiter der verletzte Torjäger Eleftherios Vasileiadis. Zudem wird Trainer Andreas Voss die zuletzt stark aufspielenden Edin Hadzibajramovic und Henry Page aus dem Oberliga-Kader nicht einsetzen können, die „Erste“ spielt gleichzeitig. Philipp Mokwa an der linken Seite ist aber dabei. Voss sagt: „Wir sind in einer guten Verfassung und wollen nach der Partie in Hösel erneut auswärts punkten.“

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: