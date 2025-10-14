Keine Überraschungen im Schweizer Cup

Durchwegs Favoritensiege in der 2. Runde des Schweizer Cups. Die Teams aus der AXA-WSL gewinnen ausser einer Ausnahme alle ihre Spiel zu Null. Den höchsten Sieg erziehlt Servette, sie gewinnen in Wädenswil mit 7:0. Für ein zweites Zürcher Team neben dem FC Wädenswil bedeutet die 2. Runde Endstation. Der FC Winterthur muss sich dem FC Rapperswil mit 2:1 geschlagen geben. Den Führungstreffer von Sigrist konnten die Winterthurerinnen nicht über die Zeit retten. Ruf und in der Schlussphase Parapunova treffen per Elfmeter und kehren das Spiel noch für den Favoriten. Somit verbleiben neben den beiden WSL-Vertreterinnen FCZ - gewinnt in Sion mit 6:0 - und GC Frauen - sie setzen sich beim FC Erlinsbach mit 4:0 durch - noch der FC Oerlikon/Polizei und die FC Blue Stars Frauen. Beide gewinnen gegen unterklassige Mannschaften knapp.
Auch in den Derbys setzten sich die Favoritinnen durch. Der FFV Basel verliert gegen den FCB mit 5:0 und der FC Ostermundigen - Cup-Schreck vergangener Jahren - konnte gegen das grosse YB nicht lange auf die Sensation hoffen. Bereits nach einer Viertelstunde hatten Ess und Josten zur 2:0 Vorentscheidung getroffen. In der zweiten Halbzeit treffen Ess und Ragusa innert 2 Minuten und stellen den 4:0 Endstand her.
Zahlen und Fakten zu den Spielen:
FC Wädenswil – Servette FC Chênois 0:7
FC Wädenswil: Stephanie Huber, Lillo Geiger, Leandra Tanner, Bigna Färber, Manon Camor (82. Svenja Nydegger), Jessica Morf (82. Alianet Vono), Romy Geiger (73. Linda Krienbühl), Saya Erni (64. Stela Babic), Romana Trajkovska (64. Tove Näslund), Clara Henricsson, Samira Mächler
Servette FC Chênois: Mickaela Victoria Maeva Bottega, Laura Felber, Daïna Bourma (46. Alexia Morales Hidalgo), Chiara Wallin, Yenifer Gimenez Gamboa (64. Lea Magali Sergeant-Huet), Lumbardha Misini (76. Paula Serrano), Laura Tufo, Élodie Nakkach, Anna Maria Therese Simonsson (46. Gloria Marinelli), Maëva Salomon, Magdalena Sobal (64. Ghoutia Karchouni)
Zuschauer: 307
Tore: 0:1 Maëva Salomon (11.), 0:2 Laura Tufo (15.), 0:3 Laura Felber (33.), 0:4 Chiara Wallin (37.), 0:5 Maëva Salomon (45.+1), 0:6 Maëva Salomon (56.), 0:7 Gloria Marinelli (66.)
FC Lausanne-Sport – Yverdon Sport FC 0:2
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Aminha Sherifi (76. Lola Barbezat), Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Stella Suter, Lise Monnet, Rosalie Jules (33. Maeva Lebet), Diana Sofia Ferreira Barbosa (81. Charlotte Martin), Clotilde Madeleine Macabéo
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Chloé Warpelin, Frédérique Messomo (89. Marie Dumas), Lucia Tomas Da Silva, Zia Girardin, Emeline von Dach (61. Sara Velkova), Elise Boccali (61. Ilona Guede), Maeva Clemaron, Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela (46. Maelle Savoie Poitras), Ines Khiri
Schiedsrichter: Nader Jomni
Tore: 0:1 Ines Khiri (82.), 0:2 Ines Khiri (88.)
FC Ostermundigen – BSC YB Frauen 0:4
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig, Ria Lara Neuhaus (46. Lavinia Horning), Saijai Jitlamai, Sabrina Baumgartner (46. Deborah Messer), Noemi Eli (70. Donjeta Likaj), Mara Meier, Carole Hämmerli (63. Laila Morf), Roberta Guggenbühl, Lara Friederich, Andrea Gretz (75. Giulia Bellinvia)
BSC YB Frauen : Tamara Biedermann, Giulia Schlup (46. Maja Jelčić), Wibke Meister (59. Malaurie Granges), Bianca Dysli (18. Smilla Reinauer), Caterina Tramezzani, Laura Frey (46. Jana Kohler), Audrey Remy, Lisa Josten, Georgia Chalatsogianni, Aida Ragusa, Geraldine Ess (75. Noa Linn Münger)
Schiedsrichter: Emilie Aubry - Zuschauer: 1277
Tore: 0:1 Geraldine Ess (2.), 0:2 Lisa Josten (13.), 0:3 Geraldine Ess (72.), 0:4 Aida Ragusa (73.)
FC Küssnacht a/R – FC Aarau Frauen 0:3
FC Küssnacht a/R: Livia Zimmermann, Luana Hongler, Vivienne Steiner, Corinne Troxler, Veronika Suma, Sophie Rolinger, Silja Ulrich (77. Elena Stephan), Julia Pirker (92. Lia Angelina Ulrich), Samara Weber (77. Sue Flury), Gina Schilliger, Mara Studer (92. Shejla Ganic)
FC Aarau Frauen: Enna Doulis, Michelle Stierli, Fabia Reinschmidt, Yves Milva Heim (46. Svenja von Felten), Eriona Elezi (46. Fabienne Bangerter), Andrea Jäggi, Michelle Blöchlinger, Nathalie Widmer, Vanesa Hoti (65. Rita Filipa Do Sul Almeida), Donika Deda (65. Julie Gartmann), Anja Klingenstein
Schiedsrichter: Martin Thomas Feusi - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Donika Deda (45.+1), 0:2 Fabia Reinschmidt (85.), 0:3 Svenja von Felten (90.)
FC Renens – FC Eschenbach 0:1
FC Renens: Sofia Santos Rodrigues, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin (38. Laurène Gras), Divine Nsungu (45. Ariana Mendes Silva), Ania Romualdo (79. Alisa Hyseni), Suzana Petrovic (45. Marine Voirol), Mathilde Staffoni, Maud Ehrler (74. Lorene Da Mota), Inès Abetel, Morgane Monnard, Ana Jesic
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Anina Rudolf, Alexandra Schaub (80. Melissa Vangehr), Jennifer Widmer, Naomi Fitsum, Selina Della Rossa, Debora Piceci (60. Saskia Holwerda), Pascale Camenisch, Seraina Diethelm, Ragavi Mahendrarajah
Schiedsrichter: Arnaud Chatagny
Tore: 0:1 Alexandra Schaub (43.)
FC Courrendlin-Courroux (2.L(F)) – FC Wil 0:5
FC Courrendlin-Courroux (2.L(F)): k.A.
FC Wil: Tina Arsic, Leona Zwyssig, Fanni Pietikäinen, Jasmin Colombo, Livia Schneider, Carla Martin, Julia Kressig (66. Simona Scherrer), Mona Gubler, Victoria Bischof (74. Sahra Böhi), Fabienne Dörig (76. Regina Hacker), Sabrina Petriella
Schiedsrichter: Ante Palesko
Tore: 0:1 Carla Martin (41.), 0:2 Fanni Pietikäinen (50.), 0:3 Victoria Bischof (62.), 0:4 Victoria Bischof (66. Foulelfmeter), 0:5 Regina Hacker (82.)
SC Düdingen – FC Thun 0:3
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Marie Humbert (74. Léa Beccarelli), Lena Maria Schneuwly, Lola Corminboeuf, Ramona Vonlanthen (64. Alexia Riedo), Cassy Jacquat, Mona Hunziker (79. Lena Hirter), Tania Alexandra Santos Neves (64. Sofia Rocha Fernandes), Melissa Macheret
FC Thun: Janine Teuscher, Alana Burkhart (45. Jael Jost), Sina Schüpbach, Sophie Aeberhard (61. Janine Minnig), Shenia Schmid, Mimoza Hamidi, Lara Colpi (85. Karen Martin), Céline Batschelet, Selina Ueltschi (61. Maelle Raetzo), Céline Schmid, Rilana Ueltschi (85. Sarah Kieffer)
Tore: 0:1 Céline Schmid (34.), 0:2 Selina Ueltschi (49.), 0:3 Rilana Ueltschi (81.)
Rot: Ronja Brüllhardt (75./SC Düdingen/)
FC Sion – FC Zürich 0:6
FC Sion: Elise Rebord, Sara Rocha Botelho (66. Leona Kajtazi), Matilde Varzea Figueiras, Maeva Fontannaz (65. Elisabeth Diakite), Laetitia Conus, Laura Muller, Morgane Malherbe (46. Inès Aymon), Kenza Abidi, Emilie Délèze (69. Léa Gay-Crosier), Maria Sanchez Hali (83. Sabrina Vieira Oliveira), Léa Abadou
FC Zürich: Riana Gmür, Naomi Megroz, Marlene Deyß (85. Larissa Uetz), Luisa Blumenthal, Amelie Schuster, Shanae Tsawa, Mohammed Wasiima (69. Yevheniia Bielova), Sanja Kovacevic, Borbala Dora Vincze (79. Lynn von Euw), Martina Cavar (69. Romy Baraniak), Amelie Roduner (79. Nevia Stoob)
Schiedsrichter: Dusko Brkic - Zuschauer: 319
Tore: 0:1 Borbala Dora Vincze (10.), 0:2 Luisa Blumenthal (52.), 0:3 Mohammed Wasiima (63.), 0:4 Borbala Dora Vincze (66.), 0:5 Lynn von Euw (87.), 0:6 Leona Kajtazi (88. Eigentor)
FC Biel-Bienne – FC Lugano 5:7 n.E.
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Anaïs Gygax, Carina Gerber, Ines Tocchini (70. Joy Schwab), Nika Tschanz, Melanie Läderach, Jil Nora Herrmann, Céline Bigler, Léonor Saillant (110. Florence Bollin)
FC Lugano: Marie Enning, Eleonora Castellani (53. Leila Bassi), Giorgia Zanaboni, Livia Russo, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini, Anna Crapanzano, Noemy Suterio Rizzotto (53. Aline Oliva), Luisa Nascimento Sa, Josipa Dalic
Schiedsrichter: Dany Costa da Fonte
Tore: 0:1 Noemy Suterio Rizzotto (13.), 1:1 Céline Bigler (36.), 1:2 Luisa Nascimento Sa (74.), 2:2 Carina Gerber (80.), 3:2 Melanie Läderach (117.), 3:3 Melissa Colombo (120.), 4:3 Jil Nora Herrmann (121. i.E.), 4:4 Giorgia Zanaboni (122. i.E.), 4:5 Giorgia Zanaboni (124.), 5:5 Anaïs Gygax (125.), 5:6 Anna Crapanzano (126.), 5:7 Josipa Dalic (128.)
Besondere Vorkommnisse: Aline Zimmermann und Céline Bigler(FC Biel-Bienne) scheitert im Elfmeterschiessen.
FC Brig-Glis – FC Luzern 0:5
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Sara Lagger, Fabienne Scotton, Stella Spennato (84. Leonie In Albon), Karin Zbinden, Lara Salzmann, Nina Escher, Dominique Zuber (86. Stefanie Teixeira), Larissa Manz (47. Anna Grün), Chiara Noemie Tenud (78. Léanne Balleys), Lisa Kohlbrenner
FC Luzern: Lea Kramoviku, Bettina Brülhart, Mia Knapp, Jennie Marie Egeriis (69. Cristina Carp), Lena Wälti, Chantal Ruf, Debora Vogl (69. Fiona Sperlich), Jamie Kenel (52. Rahel Sager), Barbara Reger, Melissa Rondalli (50. Juliana Müller), Alyssa Keller
Schiedsrichter: Scander Boubeker - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Alyssa Keller (11.), 0:2 Jennie Marie Egeriis (63.), 0:3 Alyssa Keller (67.), 0:4 Mia Knapp (71.), 0:5 Cristina Carp (73. Foulelfmeter)
FC Winterthur – FC Rapperswil-Jona 1928 AG 1:2
FC Winterthur: Romina Furrer, Alessandra Malacarne, Simona Caviezel, Désirée Meyer, Ella Bösiger (60. Jamie Lee Von Allmen), Raika Toper Chakir, Elena Van Niekerk, Meiffy Sol Bufalini, Arianita Sallauka (60. Annina Enz), Amanda Sigrist, Larissa Weber (94. Kim La Bella)
FC Rapperswil-Jona 1928 AG: Laura Vogt, Sarah Frischknecht, Julia Ruf (82. Leja Feusi), Naika Mayor, Rebeca Pawloswki Linhart, Sina Spieser, Jessica Schärer, Torradeflot Estevez Queralt, Zdravka Parapunova, Adelisa Hafizovic (61. Livia Busin), Tamara Saric
Schiedsrichter: Pascal Brodbeck-Hügli
Tore: 1:0 Amanda Sigrist (6.), 1:1 Julia Ruf (51.), 1:2 Zdravka Parapunova (86. Foulelfmeter)
FC Sempach – FC Oerlikon/Polizei 0:2
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger (77. Lena Carla Faden), Fabienne Marti (56. Deborah Müller), Leonie Amberg, Elena Raimann, Sabrina Huber (84. Franziska Haas), Michelle Kunz (57. Jessica Schwegler), Tanja Schmid, Samantha Bucher, Julia Wolfisberg (56. Carla Wey)
FC Oerlikon/Polizei: Emma Funke, Manar Benslama (59. Flavia Laich), Julia Specht, Flavia Arpagaus, Selina Zwimpfer, Lily Zumbühl (58. Melanie Egli), Münever Akyol, Anna Franscini (59. Maylis Hurni), Sina Arpagaus, Robine Pérez, Leoni Staub
Schiedsrichter: Fatih Saral - Zuschauer: 201
Tore: 0:1 Flavia Laich (77.), 0:2 Flavia Laich (90.)
FFV Basel – FC Basel 0:5
FFV Basel: Sina Knecht, Ana Mentlik (59. Mina El Hamzaoui), Alessia Varvicchio (75. Aline Schüpbach), Juliana Gütermann (60. Annika Rothen), Flurina Vonmoos, Oxana Messerli (60. Laura Di Bella), Caren Holzenkamp (75. Liana Egloff), Michelle Probst, Vera Gysin, Samira Wyden, Viviana Leanza
FC Basel: Selina Wölfle, Andela Krstic, Lola Jeanne Brügger (63. Valentina Kröll), Wiktoria Zieniewicz, Mai Hirata, Sabina Jackson (73. Elea Hagmann), Lia Kamber (73. Lola Almert), Sofia Dominguez (63. Alice Berti), Mara Tauriello, Zita Rurack, Anželika Jotkina (63. Nora Raemy)
Schiedsrichter: Kevin Vidal - Zuschauer: 911
Tore: 0:1 Mara Tauriello (36.), 0:2 Mara Tauriello (56.), 0:3 Lia Kamber (73.), 0:4 Zita Rurack (83.), 0:5 Lola Almert (86.)
FC Vétroz (2.L (F) int.) – FC St. Gallen 0:6
FC Vétroz (2.L (F) int.): k.A.
FC St. Gallen: Sandra Klug, Franziska Gaus (46. Sara Nilsson), Siv Schefer (76. Sina Hauswirth), Lara Marie Baldauf, Tabea Griss, Johanna Thüer, Karin Bernet, Yael Aeberhard (46. Stephanie Brecht), Monika Ibishaj, Sina Cavelti (46. Alina Friedli), Melanie Kuenrath (46. Eva Bachmann)
Schiedsrichter: Miroslav Nikolic
Tore: 0:1 Sina Cavelti (27.), 0:2 Sina Cavelti (29.), 0:3 Alina Friedli (48.), 0:4 Alina Friedli (72.), 0:5 Stephanie Brecht (78.), 0:6 Tabea Griss (90.+1)
Femina Kickers Worb (2.L(F)) – FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 0:1
Femina Kickers Worb (2.L(F)): k.A.
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati (83. Lisa Carotenuto), Simona Gatto, Morenike Melanie Kuku (57. Liv Holzer), Simona Püntener, Anja Thürig, Sylwia Joffcheff, Janina Görg, Mia Egli (46. Diana Kirschner), Alessia Katie Schaaf (36. Sabrina Looser), Anouk Pfammatter (83. Claudia Carvalho Paula)
Schiedsrichter: Alain Hauert
Tore: 0:1 Anja Thürig (73. Foulelfmeter)
FC Erlinsbach – GC Frauen 0:4
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Lea Hofer, Alina Sticher, Saskia Meier, Alisha Haller (64. Tamara De Abreu Alves), Lina Fischlin (76. Noëlle Fröhli), Moriel Pfister, Aline Schwaller (64. Jamina Mercatali), Larissa Stampfli (58. Lorena Maria Hauri), Adriana Zeravica (58. Noemi Nussbaum)
GC Frauen: Isabel Rutishauser, Luana Valsangiacomo, Laura Kott Luzon, Viola Avduli, Landryna Lushimba, Valentina Gerlof (77. Ida Wegmann), Ella Ljustina, Rita Pinto De Almeida, Rebecca Villena y Scheffler (60. Michelle Storni), Nicole Arcangeli (77. Floriana Haxhiu), Ramona Kannady
Schiedsrichter: Noah Villiger
Tore: 0:1 Nicole Arcangeli (29.), 0:2 Nicole Arcangeli (67. Foulelfmeter), 0:3 Ella Ljustina (80.), 0:4 Luana Valsangiacomo (90.)