Keine Überraschungen am 5. Spieltag der U19 BOL-Quali!

Bei bestem Fußballwetter setzten die Truderinger den Gastgeber gleich von der ersten Sekunde an massiv unter Druck, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen! Das gelang! In der 5. Minuten war Modrian im 16er nur durch ein Foulspiel zu stoppen. Den fälligen Strafstoß durfte Bornhövd in die Maschen befördern!

Ein Erfolgsgeheimnis der Truderinger ist die Unberechenbarkeit der Torschützen! Wird die Spitze um Modrian und Eßer gedoppelt, machen‘s halt die 6er! So geschehen in der 16.Minute als Schmidkunz gleich drei Gegner im Zentrum stehen lässt und unnachahmlich in die Box geht um auf 0:2 zu erhöhen! Klasse Einzelleistung!

Trudering dominiert weiter das Spiel und stellt noch vor der Pause durch zwei Modrian-Tore auf 0:4!

Kurz nach Wiederanpfiff markiert Enz das 0:5! Ab diesem Zeitpunkt entschieden sich die Truderinger ein paar Gänge zurückzuschalten und das Wochenende einzuläuten! In der Nachspielzeit gelang daher auch den Gastgebern der Ehrentreffer! Endstand: 1:5 für den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer!