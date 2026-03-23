Keine Überraschung im Spitzenspiel –Tabellenführer bleibt ungeschlagen

Kapitän Hogeback findet kein Durchkommen – Foto: Weber

Der SV München West startete stark in die Partie und hatte von Beginn an Zugriff auf das Spiel. Durch frühes Pressing und hohe Ballgewinne setzte man den Gegner unter Druck. Einer dieser Umschaltmomente führte folgerichtig zur Führung: Miran Ahmad setzte sich auf der rechten Seite stark durch und erzielte das verdiente 1:0.

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel hielt, was es versprach – allerdings ohne Überraschung. Der ungeschlagene Tabellenführer zeigte erneut seine Klasse und blieb auch im 18. Spiel ohne Niederlage.

In den ersten 15 Minuten war West die klar bessere Mannschaft. Doch mit dem ersten sehenswerten Angriff gelang Kosova direkt der Ausgleich. Trotz des Gegentreffers blieb der SVW die aktivere und gierigere Mannschaft. Nach rund 30 Minuten gingen die Hausherren erneut in Führung: Nach einem Standard traf Topstürmer Lorenz per Kopf zum verdienten 2:1.

Doch die Führung hielt nicht bis zur Pause. Kosova zeigte erneut seine Qualität, insbesondere im Diagonalspiel, und kam noch vor dem Halbzeitpfiff zum 2:2-Ausgleich.

Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste hatten mit einem Freistoß, der durch Freund und Feind rauschte und am Pfosten landete, ihre beste Chance.

Ansonsten bestimmte der SV München West das Spielgeschehen, ließ jedoch im letzten Drittel die nötige Präzision vermissen. Die größte Möglichkeit zur erneuten Führung hatte Kapitän Luke Hogeback, der den Ball stark eroberte und Lorenz zentral vor dem Tor in Szene setzte. Doch dieser vergab völlig freistehend und schoss den Ball über das Tor.

Wie aus dem Nichts fiel dann die Entscheidung zugunsten von Kosova: Nach einer Ecke landete der Ball unglücklich im „Ping-Pong-Stil“ im Tor der Hausherren.

Kurz zuvor stand der SVW bereits kurz vor einer Unterzahl, als Miran Ahmad den gegnerischen Torwart hart anging – eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

Die letzten zehn Minuten inklusive Nachspielzeit gehörten klar dem SV München West. Doch trotz großem Druck fehlte die Durchschlagskraft – mehrere gute Chancen wurden überhastet vergeben oder kläglich über das Tor geschossen.

Am Ende bleibt festzuhalten:

Ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen. Doch Fußball ist ein Ergebnissport – und die cleverere, reifere und effizientere Mannschaft nahm die drei Punkte mit.

Wer nach 18 Spielen noch ungeschlagen ist, hat sich dieses Quäntchen Glück verdient.

👉 Glückwunsch an Kosova.