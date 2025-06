Oliver Döking wird Chefcoach der neuen 2. Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld. – Foto: DSC Arminia Bielefeld

Keine Überraschung: DSC Arminia Bielefeld stellt U21-Trainerteam vor Vor über einem Monat habt ihr es bereits auf FuPa Westfalen gelesen.

Oliver Döking, bis zuletzt Co-Trainer der so erfolgreichen Profi-Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld, übernimmt die neu gegründete U21 als Cheftrainer. Die schon lange bekannte Info bestätigte der Zweitliga-Aufsteiger am heutigen Donnerstag auf seinen Kanälen. Döking geht in seine dritte Saison beim DSC. Zuvor war der 31-Jährige im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07 tätig, wo er unter anderem vier Jahre lang die U17 betreute. Ihm zur Seite stehen wird der 30-jährige Tim Blaga, der zu Beginn der im vergangenen Sommer den Cheftrainer-Posten bei der U19 des KFC Uerdingen übernommen hatte. Im Laufe der Saison stieg er zum Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft unter René Lewejohann auf, bis es bekanntlich im April aufgrund der Insolvenz zum Aus des Spielbetriebs kam. Nun wird der B-Lizenz-Inhaber, der von Lewejohann "als großes Trainer-Talent mit viel Potenzial" bezeichnet wurde, als Co-Trainer unter Döking arbeiten.

„Mit der Wiedereinführung der zweiten Mannschaft wollen wir den talentierten Nachwuchsspielern den Übergang in den Herrenfußball bieten und sie behutsam an den Profibereich heranführen. Oliver Döking bringt umfassende Erfahrung aus dem Profi- und Nachwuchsbereich mit und ist mit den Strukturen unseres Vereins bestens vertraut. Gemeinsam mit Tim Blaga haben wir ein junges und sehr kompetentes Trainerteam. Wir freuen uns mit einer hungrigen Mannschaft, zu der auch einige ehemalige DSC-Nachwuchsspieler gehören werden, auf die Saison“, erklärt "Akademinia"-Leiter Finn Holsing. „Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Unser Ziel ist es, junge Talente weiterzuentwickeln und sie im Sinne unserer Philosophie an den Profibereich heranzuführen und zu integrieren. Wir wissen, welche Herausforderungen uns mit einer neu formierten Mannschaft in der Oberliga erwarten, freuen uns aber auf die Aufgabe und gehen entsprechend motiviert in die Vorbereitung“, sagt Döking.