„Keine typische zweite Mannschaft“: Unterhaching II mit Härte im Spiel

Vier Spieltage liegen bereits hinter der Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching – jedes Mal hat die junge Mannschaft gepunktet. Der TSV Kastl will das schleunigst ändern.

Am heutigen Freitag (19.30 Uhr, Sportpark Neuried) geht es gegen den TSV Kastl , der noch sieglos auf Kurs Richtung Fehlstart ist.

In der Landesliga Südost schlägt jede Mannschafft jeden und nach vier Runden haben nur drei Teams noch nicht verloren. Aber nur zwei Teams aus dem Trio stehen in der Tabelle ganz oben. Die SpVgg Unterhaching II hält sich mit einem Sieg und drei Unentschieden eher in der Mitte der noch nicht allzu aussagekräftigen Tabelle auf.

Der Hachinger Trainer Andreas Haidl beschwert sich über keines der drei Unentschieden. Er ist ganz klar der Mensch, bei dem das Glas immer halbvoll ist und eben nicht halbleer. Die Leistungen seiner Jungs sind für diese frühe Phase der Saison überraschend gut. In den letzten Spielzeiten war Haching II immer eher ein Rückrundenteam, weil der U19 entwachsene Spieler erst im Herrenbereich lernen mussten.

Keine Angst vor Zweikämpfen

Erwachsenenfußball kann rustikal sein, weh tun und die technischen Feinheiten aus der Nachwuchsliga zu Gunsten der Ergebnisse bei Seite legen. „Wir sind keine typische zweite Mannschaft“, sagt Haidl und das ist für das Team ein Riesenkompliment.

Die Spieltagsmannschaft der Hachinger ist körperlich voll auf der Höhe und nicht die junge Truppe, der man in einem halben Dutzend Zweikämpfe den Schneid abkaufen kann. Deshalb muss sich niemand fürchten vor dem TSV Kastl, der eher über den Zweikampf und lange Bälle sein Spiel aufbaut.

Ausgefeiltes Talente-Modell

Aktuell ist das größte Problem, dass die Hachinger nur den älteren U19-Jahrgang einsetzen dürfen und in der Regel nur zwei Einwechselspieler dabei haben. „Wir haben da schon ein Licht am Ende des Tunnels“, sagt Trainer Haidl und schaut schon über den Horizont des Silvester-Feuerwerks hinaus.

Der eine oder andere Kicker des jüngeren U19-Jahrgangs hat dann recht früh den 18. Geburtstag. 2026 wird die Landesliga dann zeitnah neue Hachinger Talente kennenlernen. Bis dahin darf aber mit Verletzungen nichts passieren. Wenn sich Spieler in der Landesliga für die erste Mannschaft aufdrängen und nach oben aufsteigen, dann ist das ein freudiges Problem und Bestätigung des Hachinger Modells.