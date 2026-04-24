Keine Treffer, keine Panik - Göhring spricht Klartext

– Foto: Elias Reimpell

Auch individuell gibt es dabei ein ungewohntes Bild: Louis Göhring, sonst als zuverlässiger Torjäger bekannt, blieb in den letzten Wochen erstmals länger ohne eigenen Treffer. Trotzdem gehört er mit 19 Saisontoren weiterhin zu den erfolgreichsten Offensivspielern der Landesklasse 3

FuPa Thüringen: Louis, wenn du ehrlich bist: Was fehlt euch aktuell, damit ihr endlich mal konstant gute Leistungen auf den Platz bringt? Louis Göhring: Uns fehlt im Moment einfach ein breiterer Kader mit der richtigen Einstellung. Wir laufen gerade ziemlich auf dem Zahnfleisch. Durch die vielen Ausfälle – Holland, Puff, Schubert, Röhlig, Pröschold verletzungsbedingt und Meier beruflich – fällt im Vergleich zur Hinrunde fast eine halbe Mannschaft weg. Das kannst du nicht mal eben so auffangen. Dazu kommt, dass jeder auch privat sein Päckchen trägt. Da ist der Kopf nicht immer komplett frei für Fußball, manchmal hat er eben auch nicht Priorität eins. Dadurch sind wir gerade in einem kleinen Tief, in dem nicht jeder vor Selbstvertrauen strotzt. Dann entstehen eben auch solche Spiele wie in den letzten Wochen.

FuPa Thüringen hat mit dem 28-jährigen Sonneberger Flügelflitzer über die aktuelle Lage, über Form, Kaderprobleme und die anstehende Aufgabe gegen den Tabellenzweiten Meiningen gesprochen. Und am Ende auch über ein Thema, das im Umfeld immer wieder mitschwingt: die Rivalität mit Steinach, das zuletzt in der Tabelle vorbeiziehen konnte.

FuPa Thüringen: Vier Spiele ohne eigenes Tor für dich, sind für deine Verhältnisse eher ungewohnt. Wie gehst du mit dieser Phase um? Louis: In der Hinsicht bin ich ganz entspannt. Natürlich ist man als Angreifer unzufrieden, wenn es mal nicht so läuft. Aber Fußball ist schnelllebig, dass kann an diesem Wochenende schon wieder ganz anders aussehen. Und das hoffen wir natürlich.

FuPa Thüringen: Wie läuft es denn im Training aktuell. Bekommt ihr überhaupt genug Leute zusammen? Louis: Neben dem knappen Kader sind auch einsatzfähige Spieler öfters mal angeschlagen. Wir halten den Trainingsbetrieb irgendwie aufrecht und hoffen wöchentlich, dass Spieler aus ihrer Verletzung zurückkehren. Wir müssen da jetzt einfach durch!

FuPa Thüringen: Trotzdem stehst du bei 19 Saisontreffern auf Rang Zwei der Liga-Torschützen. Zufrieden oder wäre da noch mehr drin gewesen? Louis: Die 19 Tore sind okay, aber natürlich ist immer mehr drin.

Kilian Pfaff vom FC Schweina-Gumpelstadt liegt mit 23 Treffern noch vor dir. Hast du die Torjägerkanone noch im Hinterkopf oder spielt das keine Rolle?

Louis: Das interessiert mich nicht. Ich möchte mit der Mannschaft wieder in die Spur kommen, dass ist das Wichtigste. Dann kommen auch die Tore wieder dazu. Aber zunächst gilt es im kollektiv wieder geschlossener aufzutreten.

FuPa Thüringen: Jetzt kommt mit dem VfL Meiningen 04 der Tabellenzweite. Freut man sich auf so ein Spiel oder denkst du eher: Das kommt gerade zur falschen Zeit?

Louis: Erstmal muss man sagen, dass jeder Gegner in dieser Liga schlagbar ist. Letztendlich entscheidet der zur Verfügung stehende Kader und die Tagesform über die Spieltagsergebnisse der Liga. Meiningen ist eine spielstarke Mannschaft. Wir sind nicht gezwungen das Spiel machen zu müssen, vielleicht kommt uns das im Vergleich zu den letzten beiden Spielen entgegen.

FuPa Thüringen: Was muss bei euch passieren, damit ihr gegen so einen Gegner zuhause trotzdem etwas holt?

Louis: Wir müssen uns gegen Meiningen nicht verstecken, die Qualität haben wir und dessen sind wir uns auch bewusst. Auch im Hinspiel hatten wir einen personellen Engpass und haben dort ein ordentliches Spiel abgeliefert. Die zur Verfügung stehenden Jungs müssen eine Einheit auf dem Platz bilden und sich reinwerfen.

FuPa Thüringen: Was ist für euch in dieser Saison noch drin? Gibt es ein konkretes Ziel nach oben?

Louis: Durch die verlorenen Punkte aus den letzten Spielen stehen wir „nur noch“ im gesicherten Mittelfeld. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir keinen Druck und können befreit aufspielen. Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt besser abzuschneiden als vergangene Saison (Anm. d. Red. 5. Platz, 45 Punkte). Das ist noch möglich, wir werden sehen wofür es am Ende reicht.

FuPa Thüringen: Der Lokalrivale vom SV 08 Steinach ist euch zuletzt in der Tabelle vorbeigezogen und hat als Ziel ausgegeben, am Ende vor Sonneberg zu stehen. Wie siehst du das und gibt es darauf eine Reaktion?

Louis: Ich persönlich halte nicht viel davon. In dieser Rivalität der beiden Vereine ist mir generell viel zu viel Schärfe drin. Die glorreichen Zeiten der beiden Vereine sind Vergangenheit. Beide Mannschaften würden gerne besser da stehen, aber sind in den letzten Jahren in der Landesklasse nur Mittelmaß und versuchen sich zu etablieren. In einer Kooperation wäre im Südthüringer Raum einiges möglich, aber darüber haben bestimmt die wenigsten bisher nachgedacht. Dennoch muss man die Leistung unseres Rivalen in dieser Saison anerkennen.