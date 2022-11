Keine Treffer in Langen Remis beim Laxtener Gastspiel

Leistungsgerechtes Unentschieden!

In einem ansehnlichen Spiel gegen einen starken Gegner halten wir gut dagegen und festigen damit Platz Vier. Damit spielen wir bereits das fünfte Mal in 15 Spielen zu Null. Das zeigt einmal mehr die geschlossene Defensivarbeit unseres Teams!

Am kommenden Sonntag geht es weiter. Dann ist der Haselünner SV am Sonntag um 14:00 Uhr zu Gast bei uns an der Lengericher Straße. ⚽️

#unentschieden #olympia #laxten #bezirksliga #platzvier

Quelle:Facebook SV Olympia Laxten