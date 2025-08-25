Keine Treffer im Dino-Duell

Mit einem torlosen Unentschieden trennte sich die SpVgg Hainsacker am 7. Spieltag der Bezirksliga-Süd vom FC Thalmassing. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken der Partie, so dass echte Höhepunkte im Duell der "Bezirksliga-Dinos" weitgehend Mangelware blieben. Die "Roosters" hatten im zweiten Durchgang mehr vom Spiel, ohne sich allerdings entscheidend in Szene setzen zu können. Für die Gäste steht somit das fünfte Remis in Folge zu Buche. Die Hainsackerer Elf ist nunmehr seit vier Partien ungeschlagen. Nach 52 Spielminuten musste Schiedsrichterassistentin Sophie Gleißner verletzt abtransportiert werden. Für Sie übernahm nach einer etwa 15-minütigen Pause Beobachter Walter Menzel.