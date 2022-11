Keine Tore zwischen SV Straelen und der U21 des 1. FC Köln Regionalliga West: Für das Schlusslicht hätte eigentlich nur ein Sieg gezählt.

Die Situation des SV Straelen in der Regionalliga West ist dramatisch, das ist keine echte Neuigkeit. Sechs Zähler wurde in 14 Spielen bisher eingesammelt, zum rettenden Ufer fehlen demnach bereits jetzt zehn Zähler. Auf dem Platz, der diese Rettung im Bestfall bedeuten könnte, stand mit 16 Zählern die U21 des 1. FC Köln, die am Samstag um 14 Uhr an der Römerstraße zu Gast war. Die Partie blieb vor 333 Zuschauern letztlich torlos.

Für den SV Straelen bedeutet das also den siebten Zähler, was idoliert betrachtet sicherlich in Ordnung ist, bei der bisherigen Ausbeute aber eben viel zu wenig. Die Straelener hatten in einer insgesamt chancenarmen Partie die beste Möglichkeit vor der Pause, als sie einmal den Kölner Pfosten trafen. Auch nach dem Wechsel, besonders in den Schlussminuten, investierte Straelen etwas mehr, wurde dafür aber nicht mit einem Punktgewinn belohnt.

Vor dem Spiel hatte Straelens Trainer Bekim Kastrati gesagt: "Wir müssen und wollen dieses Spiel gewinnen. Wir müssen es einfach mal schaffen, zu null zu spielen. Und dafür müssen wir besser verteidigen. Es gibt Spieler im Team, die meinen, dass es geht, wenn sie nicht alles geben. Doch das kann man sich in der Regionalliga nicht erlauben. Ole Päffgen geht immer voran, ob im Training oder im Spiel. Wenn nur alle Spieler nur diese Einstellung hätten." Offenbar hat es für diesen benötigten Sieg wieder nicht gereicht.