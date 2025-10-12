Keine Tore und drei Platzverweise im Verbandsliga-Topspiel

Monther Alahmed (rechts) und Ruben Monteiro-Carvalho (hinten, rot-schwarzes Trikot) flogen für die SG Walluf gegen Hornau vom Feld. – Foto: T. Metz - Archiv

Wiesbaden. Die SG Walluf und die TuS Hornau trennten sich im Spitzenspiel mit 0:0. „Das geht auch so in Ordnung“, sagte SGW-Coach Matthias „Adi“ Dworschak, dessen Team das Spiel zu neunt beendete.

Früh kassierte Ruben Monteiro-Carvalho Glatt Rot (29.). Nach einem Ballverlust im Mittelfeld trat der Spielmacher nach. „Ohne Ball war er heute ein Stück weit zu aggressiv", ärgerte sich Dworschak über die frühe Unterzahl. Hornaus Karim Bounour stellte im zweiten Durchgang die Gleichzahl jedoch wieder her, nachdem er die Ampelkarte gesehen hatte (59.). Umso bitterer aus Wallufer Sicht, dass Monther Alahmed (im ersten Durchgang wegen Meckerns verwarnt) kurz darauf nach einem taktischen Foul ebenfalls runter musste (67.).

Heute, 15:00 Uhr SG Walluf SG Walluf TuS Hornau TuS Hornau 0 0 Abpfiff Dworschak: "Wenn wir einen reingeschoben hätten, hätte sich auch niemand beschwert" „Wenn wir einen reingeschoben hätten, hätte sich auch niemand beschwert“, sah Dworschak seine Mannen dennoch mit guten Gelegenheiten. Die besten vergaben Maurice Schulz und der eingewechselte Felix Prasser. Auf Hornauer Seite verpasste Roan Heller nach einem individuellen Fehler die Riesenchance auf die Führung. „Wir haben unfassbar gut dagegengearbeitet – darauf können wir sehr stolz sein“, betonte Dworschak, dessen Personalsorgen angesichts der beiden Roten Karten dennoch nicht weniger werden.