Keine Tore in Villingen: Bissingen bleibt in der Rückrunde sieglos

Wenig Spielraum, kein Gegentor In Villingen blieb die Partie ohne Treffer. Aus Sicht von Bietigheim-Bissingen war das zunächst ein Fortschritt, weil die Mannschaft nach mehreren Spielen mit vielen Gegentoren diesmal defensiv standhielt. Gegen einen Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld hielt der FSV 08 das Spiel über 90 Minuten offen und ließ keinen Gegentreffer zu. In einer Situation, in der jeder Punkt und jedes Zeichen von Ordnung zählen, besitzt auch ein torloses Remis Gewicht.

Der Spielverlauf

Ein Nachbericht über ein 0:0 lebt zwangsläufig weniger von Toren als von der Wirkung des Ergebnisses. Bietigheim-Bissingen nahm aus Villingen einen Punkt mit und verhinderte damit eine weitere Niederlage in einer Phase, in der die Mannschaft tabellarisch unter erheblichem Druck steht. Dass kein Tor fiel, spricht für eine Partie mit wenig entscheidenden Momenten im Strafraum. Für den FSV 08 war der zentrale Befund deshalb klar: Das Spiel blieb stabil, ohne dass daraus ein Befreiungsschlag wurde.

Vertragsverlängerung als Signal

Zusätzliche Bedeutung bekam der Tag durch die Verlängerung mit Steven Keklik. Der Verein hob in seiner Mitteilung vor allem dessen spielerische Qualität, Arbeitsmoral, Disziplin und Erfahrung hervor. Zugleich wurde betont, dass Keklik trotz seiner aktuellen Verletzung im Genesungsprozess vorangehe und jungen Mitspielern Halt geben könne. In der gegenwärtigen Lage ist diese Personalie mehr als eine routinemäßige Verlängerung: Sie steht für Kontinuität in einer Phase, in der der Verein sportlich um Orientierung ringt.