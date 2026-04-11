Keine Tore in Villingen: Bissingen bleibt in der Rückrunde sieglos

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen hat am 27. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg einen Punkt geholt, der die Lage im Tabellenkeller nicht grundlegend verändert, aber den nächsten Rückschlag verhindert. Beim FC 08 Villingen endete die Partie 0:0. Tore fielen nicht, Ertrag gab es dennoch: sportlich durch das Remis, personell durch die am Vormittag bekanntgegebene Vertragsverlängerung mit Steven Keklik. Für einen Verein in schwieriger Lage war es ein Tag der kleinen Stabilisierung.
Wenig Spielraum, kein Gegentor
In Villingen blieb die Partie ohne Treffer. Aus Sicht von Bietigheim-Bissingen war das zunächst ein Fortschritt, weil die Mannschaft nach mehreren Spielen mit vielen Gegentoren diesmal defensiv standhielt. Gegen einen Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld hielt der FSV 08 das Spiel über 90 Minuten offen und ließ keinen Gegentreffer zu. In einer Situation, in der jeder Punkt und jedes Zeichen von Ordnung zählen, besitzt auch ein torloses Remis Gewicht.
Der Spielverlauf
Ein Nachbericht über ein 0:0 lebt zwangsläufig weniger von Toren als von der Wirkung des Ergebnisses. Bietigheim-Bissingen nahm aus Villingen einen Punkt mit und verhinderte damit eine weitere Niederlage in einer Phase, in der die Mannschaft tabellarisch unter erheblichem Druck steht. Dass kein Tor fiel, spricht für eine Partie mit wenig entscheidenden Momenten im Strafraum. Für den FSV 08 war der zentrale Befund deshalb klar: Das Spiel blieb stabil, ohne dass daraus ein Befreiungsschlag wurde.
Vertragsverlängerung als Signal
Zusätzliche Bedeutung bekam der Tag durch die Verlängerung mit Steven Keklik. Der Verein hob in seiner Mitteilung vor allem dessen spielerische Qualität, Arbeitsmoral, Disziplin und Erfahrung hervor. Zugleich wurde betont, dass Keklik trotz seiner aktuellen Verletzung im Genesungsprozess vorangehe und jungen Mitspielern Halt geben könne. In der gegenwärtigen Lage ist diese Personalie mehr als eine routinemäßige Verlängerung: Sie steht für Kontinuität in einer Phase, in der der Verein sportlich um Orientierung ringt.
Punktgewinn und Perspektive
Der Blick auf die Tabelle bleibt für Bietigheim-Bissingen schwierig, auch wenn noch nicht alle Spiele des Spieltags beendet sind. Entscheidend ist zunächst, dass der FSV 08 mit dem 0:0 in Villingen wieder etwas Zählbares mitnimmt und zugleich den eigenen Kader für die kommende Saison weiter formt. Der Punkt allein trägt den Verein nicht aus der Gefahrenzone, aber er hält zumindest die Verbindung. Und die Verlängerung mit Steven Keklik liefert daneben das Signal, dass der Neustart nicht nur für den nächsten Spieltag, sondern auch darüber hinaus gedacht wird.