Keine Tore in Molbergen

SFN Vechta – Rot-Weiβ Damme 3:0

Am Samstagnachmittag fing das Spiel um 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des VfL Oythe an. Die Dammer feierten eine Hochzeit und die Sportfreunde nahmen daher eine vernünftige Haltung ein, früher zu beginnen. Es hatte Erfolg, auch wenn die Fans lange warten mussten bevor das erste Tor erzielt wurde: Erst in der zweiten Halbzeit kam die Mannschaft von Trainer David Riesner in den Rhythmus: Andre Warnke traf in der 55. Minute, Quendrin Krasniqi eine Viertelstunde später und Nathan Owamba traf in der Nachspielzeit.Die Dammer bleiben weiterhin Tabellensiebter. ,,Leider konnten wir unsere Umschaltmomente in der Offensive nicht konsequent ausspielen. Am Ende hat Vechta ihre Chancen genutzt und so verdient das Spiel für sich entschieden", spracht der Dammer Trainer Fabian Lang. ,,Wir haben unter dem Strich verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit war ein bisschen hektisch von unserer Seite. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann sehr gut ausgespielt.

SV Molbergen - SV Schwarz-Weiβ Osterfeine 0:0

Es war ein sehr spannendes Spiel im Cloppenburger Land. Es wurden zwar keine Tore geschossen, aber es passierte sehr viel. Das Ergebnis an sich ist für die Osterfeiner nicht schlecht, aber die Mannschaft bleibt weiterhun Abstiegsbedroht. Trainer Mehmet Koc der Osterfeiner hätte gerne gewonnen, um den Anschluss zum Mittelfeld zu finden.