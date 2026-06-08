 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Keine Tore in der Landesliga

Hauptsächlich, weil die Runde beendet ist +++ Zuschauerrekord wird nicht gebrochen

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Fleig

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LL Südbaden - 2

Die Landesliga-Saison 2025/2026 ist seit sieben Woche beendet. Den erfahrenen Fan nimmt daher nicht wunder, dass am Wochenende keine neuen Tor- und Zuschauerrekorde notiert werden.

Vor Wochenfrist wurde die Landesliga-Saison 2025/2026 beendet. Was der Laie vermutet, ist für den Fußball-Kenner Fakt: Am vergangenen Wochenende kamen keine weiteren Spiele und somit keine weiteren Treffer hinzu.