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Keine Tore in der Landesliga
Hauptsächlich, weil die Runde beendet ist +++ Zuschauerrekord wird nicht gebrochen
Die Landesliga-Saison 2025/2026 ist seit sieben Woche beendet. Den erfahrenen Fan nimmt daher nicht wunder, dass am Wochenende keine neuen Tor- und Zuschauerrekorde notiert werden.
Vor Wochenfrist wurde die Landesliga-Saison 2025/2026 beendet. Was der Laie vermutet, ist für den Fußball-Kenner Fakt: Am vergangenen Wochenende kamen keine weiteren Spiele und somit keine weiteren Treffer hinzu.