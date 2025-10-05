Keine Tore in Aitrach

In einem schwachen und tempoarmen Kreisliga-A-Spiel mit wenigen Höhepunkten enttäuschten beide Teams, so dass es folgerichtig ein torloses Remis gab.

Die Heimelf fand zunächst gut ins Spiel, trotzdem dauerte es bis zur 24. Minute, ehe es zur ersten Torchance des Spiels kam. Dabei scheiterte Niklas Villinger nach schönem Zuspiel aus aussichtsreicher Position am Torhüter. Die Gäste fanden offensiv noch weniger statt, einzig ein Freistoß kurz vor der Pause sorgte für etwas Torgefahr, doch Basti Schütte um SGM-Tor hatte wenig Probleme, den Ball abzuwehren. Im zweiten Durchgang wurde das Spiel mit zunehmender Spieldauer immer schlechter. Riesenglück hatte die SGM dann in der 72. Minute, als nach einem bösen Stockfehler wenige Meter vor dem eigenen Tor ein Gegner dann völlig frei zum Schuss kam, aber wohl so überrascht war, dass er den Ball unbedrängt neben das Tor setzte. In der Schlussphase riskierten dann die Gäste angesichts der Unfähigkeit der SGM etwas mehr und kamen in der 85. Minute nochmals zu einer guten Möglichkeit, doch wieder ging der Ball am Tor vorbei. So blieb es aber beim 0:0, denn einen Sieg hatte an diesem Tag keiner verdient.