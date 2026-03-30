Keine Tore im Topspiel - SV Umutspor überragt im Abstiegskampf

Dieser 21. Spieltag der Kreisliga A Sieg stand ganz klar im Schatten des unangefochtenen Topspiel: Der Tabellenzweite hatte den -ersten zu Gast, die Sportfreunde Troisdorf empfingen den SV Bergheim. Neben dem Spitzenspiel passierte auf den anderen Plätzen aber einiges. Der TuS Birk gewann erneut, der TuS Winterscheid setzte sich im Kellerduell durch und der weiterhin akut abstiegsbedrohte SV Umutspor Troisdorf schickte den FC Kosova Sankt Augustin mit einer echten Abreibung auf den Heimweg.
SV Rot Weiß Hütte – TSV 06 Wolsdorf 2:1
SV Rot Weiß Hütte: Özgün Ceylan, Bilal Zariouh, Samuel Hoffmann, Blerton Ademi, Kent Hensellek, Felipe Lepore, Enes Gashi, Moritz Schamaun, Zakaria Makkaouri, Damian Burski - Trainer: Alija Zahirovic
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Lukas Himmrich, Florian Holschbach, Lucas Relvas Galveia (83. Andreas Kröcker), Tim Schellenbach, Ben Bohnau, Jan-Niklas Hundenborn (25. Antonio Heinz), Philipp Herschel, Luc Pullem (68. Matthias Hamann), Felix Hauck - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns
Schiedsrichter: Lennart Pietza
Tore: 1:0 Blerton Ademi (19.), 2:0 Zakaria Makkaouri (41.), 2:1 Antonio Heinz (73.)
TuS Birk – Türkischer FC Inter Troisdorf 2:0
TuS Birk: Christian Malter (73. Niklas Rosenstein), Nils Frank Bökert, Christoph Francois Kever, Daniel Löbbert, Leon Bartke (92. Thomas Frank Hildebrand), Samuel Patricio Hou (85. Niklas Meyer), Ben Oberscheid (90. Rene Ronko Kiesewetter), Joshua Tobola, Stefan Kinzel, Maximilian Schiffler, Florian Fischer (63. Andreas Kinzel) - Trainer: Sebastian Hunjet
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand (81. Emre Cinar), Liviu-Ionut Georgescu, Mahmut Can Yildiz, Mert Demir (77. David Adotevi), Yusuf Ari (85. Mihaita Georgian Stefan), Taylan Turhan (56. Kamil Süslü), Selam Mese, Murat Ekizoglu, Deni Dapo - Trainer: Abdulwahab Albira
Schiedsrichter: Florian Klein
Tore: 1:0 Samuel Patricio Hou (45.+2), 2:0 Rene Ronko Kiesewetter (90.+5)
TuS 05 Oberpleis II – 1. FC Spich II 1:5
TuS 05 Oberpleis II: Sebastian Klein, Denis Nawrath, Maxim Reiser, Akin Sener, Masakazu Hara, Jan Starke (66. Fabian Richter), Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Paul Berner (68. Tim Dawar), Daniel Pilger (56. Joshua Kürten), Mehmet Hanefi Öcal - Trainer: Tim Görgens
1. FC Spich II: Niklas Schröer, Tom Neelen (62. Leif Wilkens), Marlon Kievernagel, Maxim Rene Becker, Dominik Brucherseifer, Mustafe Podvorica, Fabian Retter (62. Simon Schultz), Pascal Vilain (72. Samuel Velez Moreno), Simon Ustjanskij (72. Tobias Alexander Rübenach), Emer Abdo, Manuel Jäger (72. Amir Kukavica) - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
Schiedsrichter: Virgilia Schmitz - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fabian Retter (1.), 0:2 Manuel Jäger (18.), 0:3 Fabian Retter (56.), 0:4 Manuel Jäger (65.), 0:5 Manuel Jäger (70.), 1:5 Christoph Rödl (77.)
Gelb-Rot: Joshua Kürten (70./TuS 05 Oberpleis II/)
TuS Mondorf 1920 II – SV Allner-Bödingen 2:2
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Severin Reinartz, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Nico Rother, Lukas Gontrum (57. Daniel Seiffert), Noah Wagner (57. Moritz Wunder), Fabian Beck, Darren Boyles, Maximilian Drews, Eric-Noah Langenfeld (77. Clemens Loke) - Trainer: Fabian Hinrichsen
SV Allner-Bödingen: David Lukas, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Simon Hipke (70. Daniel Grutza), Joshua Goebel (90. Philipp Klug), Oskar Sund (73. Julian Rupprath), Kamil Szyfko, Ali Secen, Edin Arnautovic (63. Burak Yilmaz), Kalifa Keita - Trainer: Sascha Harnischmacher
Schiedsrichter: Luca Betten (Königswinter )
Tore: 1:0 Ben Blumenthal (39. Eigentor), 2:0 Maximilian Drews (51.), 2:1 Kalifa Keita (65.), 2:2 Ali Secen (79. Foulelfmeter)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II – SV Fortuna Müllekoven 4:0
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Dominik Vohl, Fabian Goller (81. Henryk Klemmer), Micha Schmitz, Hendric Schmitz, Malte Groß (79. Lorenz Daus), Robin Bäumgen, Pascal Jungbluth (72. Constantin Harth), Jan Leyerer, Tom Pfeffer (72. Niclas Fischer), Daniel Helmann, Ole Stephan - Trainer: Marvin Müller
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer, Hüseyin Türker, Timur Yunusov, Marco Nolden, Mark Bruns, Besmir Simnica (81. Lucas Thelen), Marlon Zschau (56. Zakariae Bourassi), Dennis Gemünd, Daniel Verstrepen (73. Yannick Vomfell), Argjend Shabani (71. Tim Neuß) - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
Schiedsrichter: Güven Cinar (Hertha Rheidt)
Tore: 1:0 Jan Leyerer (45.), 2:0 Jan Leyerer (65.), 3:0 Pascal Jungbluth (70.), 4:0 Niclas Fischer (78.)
TuS Winterscheid – 1. FC Niederkassel II 3:2
TuS Winterscheid: Patrick Bluhm, Marko Kirschhausen, Benedikt Trost, Florian Hauf (46. Marvin Reitz), Kadir Bicer, Michael Fischer, Marc Klein, Jan Luca Fischer, Burak Bicer, Kai Heilmann (85. Dominik Bursch), Patrick Fedder (74. Marco Preuss) - Trainer: Sven Bockrath
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris, Haki Berisha, Felix Schäven, Andre Goldmann, Berkay Dogu (78. Levent Sahin), Luis Psillakis (62. Elion Stojkaj), Jan Deventer (62. Dennis Paul), Luk Yegen, Aljoshua Berger (62. Jonas Gerhold), Firooz Ahmadi - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Schiedsrichter: Timo Barckow (Windeck)
Tore: 0:1 Firooz Ahmadi (46.), 1:1 Marko Kirschhausen (50.), 2:1 Jan Luca Fischer (52.), 2:2 Firooz Ahmadi (60.), 3:2 Michael Fischer (85.)
