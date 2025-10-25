Keine Tore im Straubing-Derby, Aiglsbach siegt mit 5:1

Bezirksliga West, der 16. Spieltag:
Im Straubing-Derby gab es am Ende keiner Sieger, jedoch zwei verschiedene Launen - während sich der FSV VfB Straubing über den verdienten Punktgewinn freuen konnte, ärgerte sich der Trainer vom SV Türk Gücü Straubing über das eigene auftreten der Mannschaft und den Schiedsrichter.
Aiglsbach überfuhr auswärts den TuS 1860 Pfarrkirchen mit 1:5 - bereits zur Halbzeit stand es schon 5:0 für die Gäste. Mit dem Sieg bleiben die Gäste in der Spitzengruppe dabei.
Plattling agierte gegen Simbach mehr als dreißig Minuten in Unterzahl - und erzielte sogar in dieser Zeit noch den Siegtreffer. Sehr zufrieden war vor allem Coach Wittenzellner, er lobte den heutigen Auftritt seiner Männer in höchsten Tönen. Der TSV Langquaid konnte sich gegen Walkertshofen mit 2:0 durchsetzten und bleib dadurch im sechsten Spie in Folge ungeschlagen.
Johannes Wittenzellner, Spielertrainer SpVgg Plattling: "Ein brutal wichtiger Sieg für uns, wir sind auch dementsprechend glücklich und ich als Trainer stolz auf meine Jungs. Heute hat die kämpferische Leidenschaft und die Einstellung gestimmt. Es war heute kein einfaches Spiel, vor allem nach unserer Roten Karte hat es hier jeden alles abverlangt. Jeder von uns ist heute über die 100% drüber gegangen, jeder hat alles gegeben, dass wir den Dreier einfahren können. Eine hervorragende Teamleistung, auf die heutige Leistung kann man sehr stolz sein und für nächste Woche aufbauen. "
Matthias Eisenschenk, Trainer TSV Langquaid: "Es war heute eine durchschnittliche Bezirksliga-Begegnung in Langquaid gesehen. Man hat Walkertshofen angemerkt, dass sie verunsichert waren und auch wir haben am Anfang keinen Zugriff zur Partie gehabt. Die erste Halbzeit war auf Augenhöhe, die Führung für uns war zur Halbzeitpause nicht wirklich verdient. Nach der Pause sind wir ganz anders aufgetreten, waren viel mutiger und haben vorne gleich sehr gut zugestellt. Durch einen schönen Weitschuss gingen wir dann folgerichtig mit 2:0 in Führung. Wir verpassten das 3:0, dann wurde es nochmal spannend, da wir zum Ende hin mit zwei Männer weniger gespielt haben. Da hat Walkertshofen nochmal richtig gedrückt, aber sie hatten auch nicht das Glück, dass mal einer reinfällt. Am Ende nehmen wir den Dreier natürlich sehr gerne mit."
Thomas Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: "Wir zeigen wieder eine Reaktion nach dem 4:7 von letzter Woche und bieten den Favoriten absolut Paroli. Vor großer Kulisse hatten beide Teams die Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Im ersten Durchgang hatten die Gäste die besseren Chancen, im zweiten Durchgang hatten wir die besseren Möglichkeiten. In meinen Augen am Ende eine verdiente Punkteteilung, mit der wir wahrscheinlich besser leben können."
Asllan Shalaj, Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing: "Wir hatten heute um die 70% Ballbesitz, konnten aber kaum Chancen kreieren, wir hatten keine Durchschlagskraft und haben einfach nicht das Feuer gezeigt, das es braucht, um in dieser Liga zu spielen. Nun haben wir den Anschluss an oben verloren. Wir werden jetzt ein paar Sachen ansprechen und nächste Woche wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Mit der Schiedsrichterleistung bin ich gar nicht zufrieden, es gab zum Beispiel sechs Behandlungspausen im zweiten Durchgang aber nur vier Minuten Nachspielzeit, das kann eigentlich nicht sein.. "
Torsten Holm, Trainer TV Aiglsbach: "Es war heute ein hochverdienter Auswärtssieg von uns. Den Grundstein für den Sieg haben wir schon in der ersten Halbzeit gelegt. Da haben wir fünf richtig schöne Tore erzielt - überragender Mann mit drei Treffer war heute auf unserer Seite Markus Schmidt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen weniger fürs Spiel investiert. Am Schluss freuen wir uns über die drei Auswärtspunkte."