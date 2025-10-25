Keine Tore im Straubing-Derby, Aiglsbach siegt mit 5:1

Thomas Gabler, sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: "Wir zeigen wieder eine Reaktion nach dem 4:7 von letzter Woche und bieten den Favoriten absolut Paroli. Vor großer Kulisse hatten beide Teams die Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Im ersten Durchgang hatten die Gäste die besseren Chancen, im zweiten Durchgang hatten wir die besseren Möglichkeiten. In meinen Augen am Ende eine verdiente Punkteteilung, mit der wir wahrscheinlich besser leben können."

Asllan Shalaj, Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing: "Wir hatten heute um die 70% Ballbesitz, konnten aber kaum Chancen kreieren, wir hatten keine Durchschlagskraft und haben einfach nicht das Feuer gezeigt, das es braucht, um in dieser Liga zu spielen. Nun haben wir den Anschluss an oben verloren. Wir werden jetzt ein paar Sachen ansprechen und nächste Woche wieder ein ganz anderes Gesicht zeigen. Mit der Schiedsrichterleistung bin ich gar nicht zufrieden, es gab zum Beispiel sechs Behandlungspausen im zweiten Durchgang aber nur vier Minuten Nachspielzeit, das kann eigentlich nicht sein.. "