Keine Tore im Lokalderby in Rot a.d. Rot

Die Gäste-SGM fand zunächst gut ins Spiel und hatte nach fünf Minuten die erste große Chance, doch der Schuss von Florian Villinger landete nur am Außenpfosten. Mit zunehmender Spieldauer wurde das Spiel aber ausgeglichen, vor beiden Toren tat sich nichts aber nichts Nennenswertes. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kamen die Biechele-Schützlinge durch Tobi Gümbel und Markus Rock wieder zu Torchancen, die aber nicht genutzt werden konnten. Auf der Gegenseite versprühte der Gastgeber nur durch zwei Fernschüsse so etwas wie Torgefahr. Im zweiten Abschnitt verstärkte Tannheim/Aitrach die Angriffsbemühungen, konnte aber seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Die Heimelf tauchte nun nur noch sporadisch vor dem Tor auf, war aber mit einem Gewaltschuss, den Keeper Sebastian Schütte entschärfte, durchaus einmal gefährlich. Mitte der zweiten Halbzeit wurden die Gelegenheiten für unser Team aber wieder besser, doch ein Kopfball von Sebastian Häfele kam genau auf den Torhüter und eine gute Gelegenheit von Markus Rock wurde noch von einem Abwehrbein abgeblockt. Die größte Chance bot sich nach gut einer Stunde Christian Villinger, der aber aus aussichtsreicher Position den Ball über das Gebälk jagte. Ein Kopfball von Daniel Biechele verfehlte wenig später das Ziel und ein Versuch des eingewechselten Gabriel Boscher wurde wieder von einem Abwehrspieler geblockt. In den Schlussminuten wurden die Einheimischen wieder stärker und kamen ebenfalls noch zu einer guten Möglichkeit. In der Schlussminute konnte Daniel Biechele einen Gegner kurz vor der Strafraumgrenze nur durch eine Foul stoppen, doch den fälligen Freistoß parierte Basti Schütte stark zur Ecke und sicherte seinem Team zumindest den einen Punkt.