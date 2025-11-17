Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Das Kellererduell auf dem Winterrasen in Bollschweil blieb torlos. Daran konnten auch Niclas Hug (links) vom SC Mengen und Sebastian Hartmann von der SpVgg. Bollschweil-Sölden nichts ändern. – Foto: Daniel Thoma
Keine Tore im Kellerduell in Bollschweil
In der Kreisliga A, Staffel II, benötigen die SpVgg. Bollschweil-Sölden und der SC Mengen dringend Punkte.
Allzu gerne hätten beide Teams im direkten Duell am Sonntag einen Dreier eingefahren, es blieb jedoch beidseitig beim Wunsch. Die Partie blieb torlos.
Mit zehn Zählern steht der SC Mengen weiter etwas besser da als die SpVgg. Bollschweil-Sölden (9). "Es war eine enge Partie mit guten Torchancen auf beiden Seiten. Wir hatten viele Abgänge und waren von Beginn an auf eine schwere Saison eingestellt", sagte Jonas Ebner, Co-Trainer der SpVgg. Bollschweil-Sölden. Ein ähnliches Fazit zog auch Jürgen Anders, der Trainer des SC Mengen: "Wir waren in der erstern Halbzeit gut im Spiel. Nach der Pause hatte dann Bollschweil mehr vom Spiel. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Natürlich hätten wir in unserer Situation einen Sieg gut gebrauchen können, aber für uns ist jeder Punkt wichtig."