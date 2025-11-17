Keine Tore im Kellerduell in Bollschweil

Mit zehn Zählern steht der SC Mengen weiter etwas besser da als die SpVgg. Bollschweil-Sölden (9). "Es war eine enge Partie mit guten Torchancen auf beiden Seiten. Wir hatten viele Abgänge und waren von Beginn an auf eine schwere Saison eingestellt", sagte Jonas Ebner, Co-Trainer der SpVgg. Bollschweil-Sölden. Ein ähnliches Fazit zog auch Jürgen Anders, der Trainer des SC Mengen: "Wir waren in der erstern Halbzeit gut im Spiel. Nach der Pause hatte dann Bollschweil mehr vom Spiel. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Natürlich hätten wir in unserer Situation einen Sieg gut gebrauchen können, aber für uns ist jeder Punkt wichtig."